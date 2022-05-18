TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "19 Mayıs bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir büyük milletin şahlanış günü olarak daima anlatacağımız özel bir tarihtir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "19 Mayıs bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir büyük milletin şahlanış günü olarak daima anlatacağımız özel bir tarihtir" dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Hisarcıklıoğlu, “19 Mayıs, övünç ile andığımız, gelecek nesillere de vatanından, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir büyük milletin şahlanış günü olarak daima anlatacağımız özel bir tarihtir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün bir millet onur ve namus savaşını zaferle sonuçlandırmış, genç nesillere çok aziz bir emanet bırakmışlardır. Bu bilinçle yetiştirdiğimiz gençlerimiz de bu büyük mücadelenin bilincinde olarak ülkemizi medeniyet yarışında en öne taşıyacaklardır. Türk iş dünyası olarak daima Atatürk’ün ve kahramanlarımızın izinde, onların bıraktığı bu kutsal emaneti en güzel yere taşıma gayretindeyiz. Biliyoruz ki bu yolda en büyük gücümüz, içindeki büyük cevherin farkında olan gençlerimizdir. Bu anlamlı günün yıldönümünde Türk özel sektörü adına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma

Gençlik ve Spor Bayramımızın kutlu olmasını diliyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.