TMO ile Türksat arasında tarımda verimliliği arttıracak işbirliği protokolü

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) ve Türksat arasında TMO faaliyet alanında bulunan ürünlerin ekim alanlarının ölçümü, kontrol ve verim tahmini çalışmalarını uydu görüntüleri aracıyla yapılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

TMO ve Türksat arasında TMO faaliyet alanında bulunan ürünlerin ekim alanlarının ölçümü, kontrol ve verim tahmini çalışmalarını uydu görüntüleri aracıyla yapılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. TMO Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen imza törenine TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Türksat Genel Müdür Hasan Hüseyin Ertok katıldı.

“Gıda üretme ihtiyacı her geçen gün tarımsal üretimi daha verimli ve sürdürülebilir hale getirecek yöntemlerin hayatımıza girmesine sebep oluyor”

Uydu teknolojilerinin sadece uzay alanında hizmet vermediğini bütün sektörlerde verimliliğin artması için kullanıldığını ifade eden Türksat Genel Müdürü Ertok, “Dünya bugün artık, uydular üzerinden verilen hizmetler konusunda mücadele ediyor. Zira uydu teknolojileri düşünüldüğü gibi sadece yayıncılık ve savunma sektöründe değil; eğitimden sağlığa, su kaynaklarının yönetiminden tarıma, haberleşmeden hayvancılığa kadar birçok alana destek sağlıyor. Söz konusu alandaki teknolojik gelişmelerin sonucu olarak sunulan hizmetler, sayısız iş sürecini hızlandırmanın yanı sıra, risklerin anlaşılması ve azaltılması konusunda da önemli bir rol oynuyor. Ayrıca hizmet verdiği iş kollarında maliyetleri azaltıp, verimliliği artırıyor. Keza Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün tahminine göre 2050 yılında dünya nüfusun yüzde 34 artarak 9.1 milyara ulaşması bekleniyor. Artan nüfusa yeterli miktarda gıda üretme ihtiyacı her geçen gün tarımsal üretimi daha verimli ve sürdürülebilir hale getirecek yöntemlerin hayatımıza girmesine sebep oluyor. Ve yine Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre uzman destekli uydu servisi ile tarlaların kesintisiz takibi yapılarak verimin en az yüzde 25 artırıldığı ve girdilerin en aza indirilerek hasatların daha verimli hale getirildiği ifade ediliyor” diye konuştu.

Pilot uygulamada yüzde 96 başarı sağlandı

Yapılan işbirliğinin daha önce tarımda verimliliği arttırdığını söyleyen ifade eden Ertok, “2019 yılında pilot uygulama olarak yabancı kaynaklı uydular aracılığıyla haşhaş ekimi yapılan sınırlı bir alanda uydu görüntüleri kullandık ve yüzde 96 başarı sağladık. 2020 yılından itibaren ise ticari hakları TÜRKSAT’ta olan yerli ve milli uydumuz GÖKTÜRK-1 uydu görüntülerini kullandık ve yine büyük başarı sağladık. Bu yıl ise TMO ile haşhaş ekim alanlarında uydu görüntüleri aracılığıyla uzaktan algılama, coğrafi bilgi teknolojileri ve yazılımsal araçlar kullanılarak ölçüm, kontrol ve verim tahmin çalışmaları yapılabilmesi için teknik alt yapı çalışmalarını başlattık. TMO ile yapılan görüşmelerimiz neticesinde kurumlarımız arasında yıllardır süre gelen başarılı iş birliği çalışmasının arttırılması amacıyla TMO faaliyet alanına giren diğer tarım ürünlerinin de ölçüm, kontrol ve verim tahmin çalışmalarının uydu görüntüleri aracılığıyla yapılabilmesine karar verdik. İşte bugün altına imzamızı atacağımız bu protokol ile artık TMO faaliyet alanına giren tüm tarım ürünlerimiz; yüksek doğruluk oranıyla, çok kısa zamanda ve çok az personel ile Türksat aracılığıyla uydu görüntüleri üzerinden kontrol edilebilecek. Artık ülkemizde de tarımsal üretim uydularımız aracılığıyla daha verimli ve sürdürülebilir hale gelecek” ifadelerine yer verdi.

“TMO, tarım piyasalarının merkez bankası rolünü yürüten 84 yıllık bir devlet kurumu”

TMO Genel Müdürü Güldal, “Biz son 1-2 yıldan beri bu programın deneme sürecini yürütüyorduk. Özellikle TMO’nun tekelinde bulunan haşhaş ürününün ekimi, izinlendirilmesi, hasadı ve sonra değerlendirilmesine giden süreçte Türksat ile güzel bir işbirliği gerçekleştiriyorduk. Bu sürecin olumlu gitmesi daha da ileri boyutlarda hizmet alımını, diğer tüm alanlardaki ürünleri de kapsaması noktasında işbirliği protokolü imzalayacağız. Burada amacımız şu; malum ölçmek çok değerli, ona göre politika belirlemek çok değerli. TMO hububat, bakliyat başta olmak üzere tarım piyasalarının merkez bankası rolünü yürüten ve piyasalarda denge ve istikrarı sağlamak için gayret eden 84 yıllık bir devlet kurumu. Başka ülkelere baktığımızda da TMO hüviyetinde çalışan kurumlar olsa bile TMO’nun tecrübesinde ve marka değerinde bir kurum çok az bulunuyor. Böyle köklü bir kurumun yeni gelişmelerden yeni teknolojilerden istifade ederek kararlardaki isabetliliğini çok yükseltmesi gerekiyor. Biz bu anlamda haşhaş ile başladığımız ve verimli götürdüğümüz bundan sonra da insan kaynağını daha az kullanarak teknolojiyi çok daha yüksek kullanacağımız bir dönemi başlatmış oluyoruz” diye konuştu.