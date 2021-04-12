Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çiftçinin elinde kalan patates ve kuru soğanı maliyet fiyatına satın almaya başladı. Alınan patates ve kuru soğanlar valilikler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin elinde kalan patates ve kuru soğanı maliyet fiyatına satın almaya başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Pandemi dolayısıyla özellikle son 1 yıldır hotel, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde bu tür ürünlerin tüketiminde bir azalma söz konusuydu. Bu da haliyle üreticilerimizin elinde başta patates ve kuru soğan olmak üzere ürünlerin satılamamasını konusunu durumuna getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Toprak Mahsulleri Ofisini bu konuda görevlendirdi. Üretici elinde bulunan patates ve kuru soğanların temin edilerek, alınarak maliyetleri de karşılanarak Türkiye’nin 81 ilindeki ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edilmesi noktasında, cuma gününden itibaren bu çalışmayı çok hızlı bir şekilde suretle gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

“Tarım ve Orman Bakanlığı tüm teşkilatları ile beraber iyi bir iş birliği içerisinde süreci yürütüyoruz”

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Güldal, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu kapsamda Polatlı’nın Pazar köyündeyiz. Cumartesi ve Pazar günü ise Nevşehir’deydik. Orada da patates konusunda hummalı bir çalışma var. Tabii buralarla sınırlı değil. Ülkemizin neresinde elinde patates ve kuru soğan olan üreticimiz varsa, üretici örgütleri ve odalar vasıtasıyla bizlere ulaşabiliyorlar bizde o ürünleri alabiliyoruz. Esasen Tarım ve Orman Bakanlığı tüm teşkilatları ile beraber iyi bir iş birliği içerisinde süreci yürütüyoruz. Şu an İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi büyük şehirlerimize ürün indirmeleri gerçekleşti. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Her gün biraz daha fazla tonajlı alımlar gerçekleşecek. Haliyle operasyon ve süre olarak çok sınırlı olduğu için bir anda çuval ve araç problemi çıkıyor. Ama bunu da hallediyoruz. Tüm ilgililer ve yetkililer bize destek oluyorlar” ifadelerini kullandı.

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına patates, kuru soğan gibi temel gıda maddelerimizi devletimizin hibesiyle, yardımıyla ulaşmış olacak”

Başlatılan sürecin iki ayağı olduğunu belirten Güldal, “Üretici noktasında üreticilerin maliyetlerini karşılamak. Onların üretimden gelen gücünün kesintiye uğramaması. Önümüzdeki yılda bu sezonda üretimlerine devam edebilmelerini sağlamak. Malum yeni dönem hasat dönemi de yaklaşıyor. Onun öncesinde üreticilerimiz bu sıkıntıdan da kurtulmuş olacak. Diğer taraftan da mübarek ramazan ayı başlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına, hanelerine patates, kuru soğan gibi temel gıda maddelerimizi devletimizin hibesiyle, yardımıyla ulaşmış olacak. Bu anlamda da çok başarılı, çok hayırlı bir çalışma olacaktır” şeklinde konuştu.

“Hangi bir tonaj sınırlamamız söz konusu değil”

Güldal, “Bizim her hangi bir tonaj sınırlamamız söz konusu değil. Nerede üretici örgütleri aracılığı ile Toprak Mahsulleri Ofisine ürünlerini teslim etmek isteyen üretici olursa biz onları almaya ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya hazırız. Miktar ve tarih gibi sınırlar koymuyoruz. Bu çalışmayı nihayete erdirmek istiyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.