TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan: “Zemine uygun yapılar yapılmalı”

Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası kuzeyinde meydana gelen 5 ve 4.8’lik depremler sonrasında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan, Edremit Körfezi’ne dikkatleri çekerken, “Edremit Körfezi’ndeki fayı deprem tehlike kaynağı olarak değerlendirmemiz gerekiyor” dedi ve zemine uygun yapılar konusunda uyarıda bulundu.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan; Ege Denizi’nde Midilli Adası’nda meydana gelen depremleri değerlendirdi. Aykan, “Midilli Adası açıklarında meydana gelen depremler korkuttu. Ege Bölgesi’nde son yıllarda çok sayıda 5 büyüklükte depremleri yaşıyoruz. Bugün Midilli Adası’nın kuzeyinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki bu deprem; Midilli Adasını yaklaşık K45D doğrultusunda kesen sağ yanal doğrultu atımlı bir fayın kırıldığını göstermektedir. Midilli fayı, boydan boya Edremit Körfezi’ne çıkmaktadır, bu yüzden Edremit Körfezi’ndeki faya etkisi olabilir, fakat burada depremin olup olmayacağını zaman gösterecektir” dedi.

Edremit Körfezi’nde tarihte büyük depremlerin olduğuna değinen Aykan, “Edremit Körfezi’nde tarihsel dönem içerisinde birçok yıkıcı deprem meydana gelmiştir. 1944 tarihinde Edremit Körfezi’nin içinde 6.8 büyüklüğündeki deprem ile 37 kilometrelik bir yüzey kırığı oluşmuş. Bu depremde 2 bin 200 taş evin yıkıldığı, 3 bin 100 evin ağır hasar gördüğü ve 73 kişinin hayatını kaybettiği yapılan çalışmalara göre tespit edilmiştir. Edremit Körfezi’ndeki fayı deprem tehlike kaynağı olarak değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan bölgedeki binaların zemine uygun yapılar olması gerektiğini ifade ederek, “Özellikle son yıllarda Ege kıyılarının farklı yerlerinde depremler meydana gelmektedir. 2 yıl önce Sisam Adası’ndaki depremin etkisi ile İzmir’de yaşanan can kayıpları halen hafızalardaki yerini korumaktadır. 2020’de Sisam Adası’nda 6.6 büyüklüğünde deprem olmuş ve yaklaşık 80 kilometre uzakta İzmir’deki modern binalar bile yıkılmıştı. Bunun nedeni ise zemindi. Buradaki alüvyon zemin deprem dalgalarını çok hızlı iletiyor ve yapıları etkiliyor. Zemine uygun bina yapılmadığında binalarda çok büyük hasarlar oluyor ya da binalar yıkılıyor. Zemine uygun yapılar yapılması gerekir. Yapı stokunu depreme hazırlamamız gerekiyor. Bunun örneğini 2020’deki Sisam depreminde yaşadık” dedi.

Edremit Körfezi’nde de Marmara gibi büyük bir deprem beklendiğinin altını çizen Aykan, “Tıpkı Marmara Denizi’nde olduğu gibi bu bölgede de büyük bir deprem bekleniyor. Mutlaka büyük deprem olacak. Bu bölgenin her yerinde, karada, Ege Denizi’nde 7’ye yakın büyük deprem oluşturabilecek faylar var. Ayrıca deprem denizde olduğu zaman tsunami tehlikesi de var” diye konuştu.