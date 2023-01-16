TKDK Başdenetçisi Malkoç: “10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde denetçi arkadaşlarımızla, ciddi bir mesafe aldık”

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, “10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde denetçi arkadaşlarımızla, uzmanlarımızla, diğer çalışanlarımızla ciddi bir mesafe aldık” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK’nın kuruluşunun 10’uncu yıldönümünde basın toplantısı düzenledi. KDK binasında yapılan toplantıda, kurumun 2022 yılındaki faaliyetler ve çalışmalar aktarılırken, 2023 yılı hedefleri hakkında da bilgiler verildi.

Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, hakkaniyet, ve adalet konularını önemsediklerini söyleyen Malkoç, “2022 yılında 17 bin 816 yazılı başvuru aldık. 2021 yılından 2022 yılında intikal eden 2 bin 42 dosyayla toplam dosya sayımız 19 bin 858 oldu. Bunları inceledik ve 18 bin 94 dosyanın kararını verdik. Bu kararların 2 bin 194’ü dostane çözüm, yani insanımız bize belediyeyi valilikleri, üniversiteyi aklınıza hangi bakanlık veya kurum geliyorsa gelsin şikayet ediyor derdini sorununu sıkıntısını anlatıyor aldığı hizmetten memnun olmadığını belirtiyor, biz de arkadaşlarla beraber ilgili arkadaşlarla o idareler irtibat kurarak vatandaşın sorununu çözüyoruz. Biz buna dostane çözüm diyoruz” diye konuştu.

“10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde denetçi arkadaşlarımızla, ciddi bir mesafe aldık”

Malkoç, KDK’ya 10 yıllık süreçte vatandaşlardan 207 bin 403 şikayet başvurusu aldıklarını ve bu şikayetlerin 205 bin 639’unun karara bağlandığını ifade ederek, “Ayrıca kurumumuza mail yoluyla, mektupla, telefonla, faksla veya yüze yüze olmak üzere 1 milyona yakın insan başvurdu. Bunlara da yol gösterdik, destek verdik, hukuki yardımda bulunduk. Bütün bu çalışmaların sonucunda idareye verdiğimiz tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 20’lerden yüzde 79’lara ulaştı. Yani biz 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde denetçi arkadaşlarımızla, uzmanlarımızla, diğer çalışanlarımızla ciddi bir mesafe aldık. Halk ile devlet arasındaki uzlaşmayı, kaynaşmayı, kucaklaşmayı esas alarak, insanımızın işini kolaylaştırmaya çalıştık. Halkın sorunlarını, idareyle halkın arasındaki ihtilafları mahkemeye gitmeden mahkemesiz çözme yolunda gayret sarf ettik. Böylece mahkemelerin yükünü hafifletmiş olduk. Aynı zamanda adaletin, hakkaniyetin gerçekleşmesine ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunduk” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’deki 3 buçuk milyon Suriyeli hakkında hazırladığımız rapor, devlet kurumları tarafından itibar kazandı”

Malkoç, toplumun genelini ilgilendiren konularla hakkında da bazen küçük bazen oldukça geniş raporlar hazırladıklarını dile getirerek, “Türkiye’deki 3 buçuk milyon Suriyeli hakkında hazırladığımız rapor, bakanlıklar ve çeşitli devlet kurumları tarafından da itibar kazandı. Yine kovid salgını sürecinde Türkiye’nin hakikaten çok başarılı bir mücadelesi oldu. Türkiye’nin kovid-19 hastalığın mücadelesinde raporlaştırdık. O dönem gördüğümüz eksiklik ve noksanlıkları bütün bakanlıkları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kendilerine bildirdik. 2022 yılı içerisinde Ermenilerin işgal sırasında Azerbaycan topraklarına, Karabağ’a koydukları mayınlarla ilgili özel bir rapor hazırladık. Bunu da uluslararası alanda çok büyük etkisi oldu. Yine 2022 yılında Rusya Ukrayna savaşında ülkelerde terk etmek zorunda bulunan Ukraynalıların bir kısmı Macaristan’a gitmişti. Macaristan ombudsmanının daveti üzerine Türkiye’nin göçmen tecrübesinden faydalanarak Ukraynalı göçmenlerin Macaristan’daki durumuyla ilgili özel bir rapor hazırladık” açıklamasında bulundu.

Toplantının ardından Malkoç, toplantıya katılan basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.