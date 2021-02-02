Tiyatro oyuncusu Atilla Pekdemir son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro oyuncusu Atilla Pekdemir son yolculuğuna Muğla’nın Bodrum ilçesinde uğurlandı. 78 yaşında hayatını kaybeden Pekdemir için gözyaşları sel oldu.

Akciğer kanseri ile mücadele eden tiyatro oyuncusu Atilla Pekdemir geçtiğimiz gün İzmir’de vefat etti. Bodrum aşığı Pekdemir’in cenazesinde kızı Didem Pekdemir ve eşi Çiğdem Pekdemir tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Adliye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Pekdemir’in ailesinin yanı sıra çok sayıda yakın dostları, oyuncu arkadaşlarının yanı sıra oyuncu Tarık Papuççuoğlu, sanatçı Yonca Evcimik gibi ünlü isimler de katıldı. Öğlen namazı sonrası Pekdemir, cenaze namazı kılınarak Bitez mezarlığına defnedildi.

"Koronayı yendi, kanseri yenemedi"

Kızı Didem Pekdemir babasının son günlerinin çok sıkıntılı geçtiğini söyleyerek, “Son günleri çok keyifli değildi. Bir kanser teşhisi konmuştu. Onun araştırması yapılırken korona virüsü atlattı. Virüsü sorunsuz bir şekilde evde atlattı. Korona virüsünün 13’üncü günü nefes alamamaya başladı. Akciğerinde su vardı, bu su bütün ciğerini kaplamış. 25 Aralık’tan beri hastanedeyiz. Son 12 gündür yoğum bakımda yatıyordu. Hastaneye kontrole gitti bir daha gelemedi” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Tarık Papuççuoğlu ise çok sevdiği bir dostunu kaybettiğini söyleyerek, “Normalde yaşım gereği cenaze törenlerine gitmiyorum. Atilla’nın yeri çok ayrı bende, o yüzden cenaze törenine katıldım. Çok sevilen, hayatı olduğu gibi yaşayan bir oyuncu arkadaşımızdı. Ailesine sabırlar diliyorum, tüm sanat camiasının başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Yonca Evcimik ise Pekdemir’in kızı ile yakın arkadaş olduklarını söyleyerek, “İnşallah böyle usta oyuncalar bir daha yetişir. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum” dedi.