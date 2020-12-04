Tırnak yeme alışkanlığı protez tırnakla son bulacak

Tırnak yeme alışkanlığı olan vatandaşların bu alışkanlıklarından vazgeçmeleri için protez tırnak uygulaması başlatıldı. Diyarbakır’da bir güzellik firması tarafından yapılan uygulama ile hem tırnak yeme alışkanlığı hem de her gün oje sürme durumu ortadan kalkıyor.

Tırnak yeme alışkanlığı olan vatandaşların alışkanlıklarından vazgeçmesi için tercih edilen protez tırnak, parmakların estetik durması için de uygulanıyor. Yaklaşık 3 saat süren, parmakların hem estetik durmasını hem de ojelere sürekli para harcanmasını ortadan kaldıracak olan bu uygulama, protez tırnak ve kalıcı oje uzmanı Roza Ayaz tarafından Diyarbakır’da bir güzellik merkezinde uygulanmaya başlandı.

"Cinsiyet fark etmeksizin protez tırnak uygulaması yapıyoruz"

Protez tırnak ve kalıcı oje uzmanı Roza Ayaz, cinsiyet fark etmeksizin danışanlarına uygulamayı yaptıklarını söyledi. Ayaz, "Protez tırnağı en çok tırnak yeme alışkanlığı olan kişiler tercih ediyor. Daha sonra parmaklarını estetik görmek isteyen kadınlar da yapabiliyor. Tırnak yeme alışkanlığı olanlar protez tırnak uygulayınca tırnakta katman meydana geliyor, 21 gün içerisinde beyin tepki vererek o alışkanlığı devre dışı bırakıyor. Daha çok jel tırnak kullanma taraftarıyım, çünkü daha doğal gösteriyor ve kimyasal içeriği az olduğu için daha fazla tercih ediyoruz. Manikürün tabii ki de tırnağa faydaları vardır. Hem estetik olarak görünümünden dolayı manikürün faydaları vardır. Orada barikat kurmuş küçük deri tabakası orada tırnağın üst katmanından beslenmesine ya da nefes almasına engel oluyor. Bu sebepten dolayı hem görünüm olarak duruyor, o görünümü kısa dokunuşlarla yok edebiliyoruz. Protez tırnağın yanlış bilinen tarafı var, işlem yapıldığı zaman tırnak nefes almadığını söylüyorlar. Tırnağa herhangi bir zararı yoktur, nefes almama gibi bir konu yok, çünkü tırnaklar kökünde bulunan metristen besleniyorlar. Protez tırnak ve kalıcı oje cebe faydası vardır. Biz kadınların daha önce kalıcı oje yokken en çok yakındığımız şeylerden biri de oydu. Oje yaptıktan 2 gün sonra hemen tırnak uçlarında atmalar meydana gelirdi, bu sebepten dolayı ojeyi daha fazla kısa vadeli olarak kullanırdık. Ama kalıcı ojede tam kat olarak tamamen kaplatıyoruz, çevresel faktörden zarar görmesini engelliyoruz. Bu sebepten dolayı yapmış olduğumuz tırnak 3 ile 5 hafta arası kullanabiliyorlar. Kalıcı oje yaklaşık 1 saat sürüyor, protez tırnakta eklersek tırnağa uygun uygulandığı için ortalama 3 saat sürüyor. Normalde maliyeti yüksek ama yaptığımız kampanya ile manikür, jel tırnak ve kalıcı oje ile beraber 299 liraya yapıyoruz. Bu uygulamanın herhangi bir mevsimi yok yaz, kış uygulanabilir. Merkezimizde cinsiyet ayrımı hiçbir şekilde yoktur, protez tırnak isteyen erkekler istediği şekilde yapabilir. Kadınlar zaten yapıyorlar, erkeklerde özellikle manikür ve pedikür çok fazla tercih ediliyor. Erkekler günümüzde çok fazla modernleşme sürecinde daha fazla tercih ediliyor, çünkü onlar da daha estetik tırnak istiyorlar" dedi.