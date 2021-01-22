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Tıp dünyasının tanınan ismi okul yaptırıyor

Tıp alanında Türkiye ve yurt dışında önemli hizmetlerde bulunan Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu, memleketi Ordu’da okul yaptırmak amacıyla protokol imzaladı.

Genel 22.01.2021, 10:34
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Tıp dünyasının tanınan ismi okul yaptırıyor

Tıp alanında Türkiye ve yurt dışında önemli hizmetlerde bulunan Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu, memleketi Ordu’da okul yaptırmak amacıyla protokol imzaladı.

Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu tarafından bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu adına Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi’nde yaptırılacak 8 derslikli ilkokula, ‘Ünye Mert Kapıcıoğlu İlkokulu’ adı verilecek.

Ordu Valilik makamında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Bugün, Ordu’muz için yine en önemli, hayırlı günlerden bir tanesi. Ordu’muzun, Ünye’nin değerlerinden, çok kıymetli, tıp alanında adeta simge olan Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu hocamız ile 8 derslikli okulun yapım protokolünü imzalıyoruz. Hocamız, hem Karadeniz Teknik Üniversitesinde, hem de yurtdışında birçok üniversitede çok başarılı işler yaptı. Bizim başımızın tacı. Kendisini çok çok seviyoruz. Allah razı olsun. 6 ay kadar önce üzücü bir kazayla Mert evladımızı maalesef kaybettik. Onun da mekânı cennet olsun. Hocam büyük bir güzellik yaparak, evladımız adına Ordu’muzda, Ünye’mizde 8 derslikli ‘Mert Kapıcıoğlu İlkokulu’nu yapmak için hayır işinde bulundu. Biz hocamızın ellerinden öpüyoruz. Hocamız hakikaten bizler için çok kıymetli. Hem tıp alanında vermiş olduğu hizmetler için, hem de böylesine örnek bir okul yaptığı için. Allah kıymetli hocamıza sağlık ve uzun ömür versin. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.

Vali Sonel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş oldukları destek ve güçle, bu şekilde hem devletimizin katkısı hem de sizler gibi hayırseverlerimizin katkısıyla Ordu’da 36. okulumuza ulaştık. Çok da değerli ve çalışkan İl Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibi var. Allah onlardan da razı olsun. Beraberce inşallah hedefimiz 41’di. Bu rakama doğru gidiyoruz. Üç günlük dünya, yapılan bu güzel eserler kalacak geride. Allah hayrınızı kabul etsin” diye konuştu.

Prof. Dr. Kapıcıoğlu: “Dünyada yapılacak en büyük iyilik, en büyük hayır, okul yapmaktır”

Protokol imza töreninde duygularını dile getiren hayırsever tıp hocası Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu da, “Sayın Valimizin makamında merhum evladım Arif Mert Kapıcıoğlu anısına yapılan okulun protokolünü imzalıyoruz. Bu okul yapma işi benim hep hayat boyu özlediğim, evladımızda anısını yaşatacak güzel bir projedir” dedi.

Kapıcıoğlu, şöyle konuştu: “Dünyada yapılacak en büyük iyilik, en büyük hayır, bu olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan imkanı olan her kişinin Türk Milli Eğitimine katkılarına tavsiye ederim. Büyük huzur bulacaklardır. Hazreti Ali ‘bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum’ demiştir. Arif Mert Kapıcıoğlu okulunda öğrencilerin ders görerek eğitim alması, Hz. Ali’nin tavsiyesini, görüşünü yansıtacaktır. Bu vesileyle bu protokolü imzalamaktan büyük şeref duyuyorum. Sayın Valimizi ve emeği geçen milli eğitim yöneticileri ve tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu hepimizin okulu. Buradan profesörler, bilim adamları çıksın. Onları sonuna kadar desteklemek bizim görevimiz olacaktır.”

Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Hayırsever Tıp Hocası Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu tarafından “Ünye Mert Kapıcıoğlu İlkokulu”nun yapım protokolü imzalandı.
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