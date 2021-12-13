Time dergisi Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti

WASHINGTON(AA) - Time dergisinin Üst Yöneticisi (CEO) ve Baş Editörü Edward Felsenthal, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılın Kişisi, bir etkinin işaretidir ve çok az kişinin Musk'tan daha çok dünya ve dünya dışında etkisi vardır." ifadesini kullandı.

Musk'ın 2021'de sadece dünyanın en zengin insanı olarak değil, toplumlara büyük değişiklik getiren bir kişi olarak öne çıktığını kaydeden Felsenthal, "Dünyanın en zengin insanının kendine ait bir evi yok ve son dönemde mirasını satıyor. Yörüngeye uydular götürüyor ve güneşe koşuyor, kendi ürettiği, benzin kullanmayan ve neredeyse sürücüye ihtiyaç duymayan arabayı kullanıyor. Bir parmak şıklatmasıyla piyasaların yönü değişiyor." ifadelerini kullandı.

Fersenthal, Musk'ın birçok insan için ilham kaynağı olduğunun altını çizerek, Musk'ın teknoloji dünyasına büyük bir devrim getirdiğini sözlerine ekledi.

1927'den bu yana "Yılın Kişisini" seçen Time Dergisi, ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Olivia Rodrigo'yu "Yılın Sanatçısı", ABD'li Jimnastikçi Simone Biles'ı da "Yılın Sporcusu" seçti.



