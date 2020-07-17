TİKA’dan Zimbabve’de bin aileye gıda ve hijyen yardımı
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI (TİKA) VE T.C. HARARE BÜYÜKELÇİLİĞİ İŞBİRLİĞİNDE, ZİMBABVE’NİN MARONDERA VE CHEGUTU BÖLGELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, FAKİR BÖLGELERDE KOVİD-19 İLE MÜCADELEYE DESTEK OLMAK AMACIYLA 1.000 AİLEYE GIDA VE HİJYEN MALZEMELERİNDEN OLUŞAN YARDIM PAKETLERİ DAĞITILDI.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Harare Büyükelçiliği işbirliğinde Zimbabve’nin Marondera ve Chegutu bölgeleri başta olmak üzere fakir bölgelerinde Covid-19 ile mücadeleye destek olmak amacıyla bin aileye gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı.
Chegutu’nın Gadzema bölgesinde korona virüsten etkilenen ailelere dağıtılan paketlerde en çok ihtiyaç duyulan malzemeler olan şeker, pirinç, un, yağ gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra, sabun gibi hijyen malzemeleri bulunuyor. Gadzema Camii İmamı Jamaad Musa, gelen yardımlardan dolayı TİKA ve Türk milletine minnettar olduklarını dile getirdi.
Bölgede yaşayan Llewelyn Sharief Phiri ise, “Evimde yiyecek hiçbir şeyim kalmamıştı ve nereden yiyecek bulacağımı bilemiyordum. Tam zamanında geldikleri için TİKA’ya minnettarım” diyerek memnuniyetini dile getirdi.
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