TİKA’dan Yemen’e Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yemen Yüksek Yardım Komitesi ve ilgili il valilikleri işbirliğinde 3 bin adet gıda kolisi, Kurban Bayramı öncesi Yemen’in Aden ve Ebyen kentlerinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Geçici başkent Aden ve komşu il Ebyen’de TİKA ve AFAD tarafından iç göçmenler başta olmak üzere savaştan en çok zarar gören mahalleler, kadın sığınma evleri ve dezavantajlı durumdaki ailelere destek vermek amacıyla 3 bin aileye yaklaşık 120 ton gıda malzemesi ulaştırıldı. Pandemi dolayısı ile parça parça dağıtılan gıda kolilerinin Ebyen’in Zencibar ilçesindeki dağıtım programına Mahalli İdareler Bakanlık Müsteşarı ve Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Mahfuz Ba-Fakih, Planlama Bakanlığı Ebyen İl Müdürü Şeyh Muhammed El-Eğberi ve Ebyen Valiliği yetkilileri katıldı.

Programda konuşan Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Mahfuz Ba-Fakih, “Uzun yıllardır TİKA ile işbirliğinde projeler gerçekleştiriyoruz. TİKA, Yemen’de yaşanan iç savaş dolayısı ile kardeşlik hukuku gereği yine bir başka tanıdığımız ve takdir ettiğimiz Türk kurumu olan AFAD ile işbirliğinde Yemen halkının yanında olmaya, savaşın açtığı yaraları sarmaya gayret ediyorlar. Her iki kurumumuz vesilesi ile Türk devlet adamlarına, vefakâr Türk halkına bizimle gösterdikleri dayanışma ve işbirliği için özellikle çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin zor ve uzak yer ayırımı yapmadan Yemen resmi makamları ile işbirliğinde yardımlarına devam ettiğini belirten Ba-Fakih, yardımların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Planlama Ebyen İl Müdürü El-Eğberi ise yaptığı konuşmada, dağıtımın özellikle görme ve işitme engelliler ile diğer dezavantajlı gruplara yönelik olması ve Kurban Bayramı öncesine denk gelmesinin ihtiyaç sahibi ailelere bir bayram hediyesi olduğunu vurguladı. Cömert Türk halkına ve bu yardımlara vesile olan TİKA ve AFAD kurumlarına teşekkür eden El-Eğberi, tüm Türk halkının bayramını tebrik etti.

6 yıldan bu yana yaşanan iç savaşın tahrip ettiği Yemen’de insani dram yaşanıyor. Pek çok hizmetin durduğu ve altyapıların çoğunun tahrip edildiği ülkede nüfusun yarısından fazlası dış yardımlar ile ayakta durmaya çalışıyor.