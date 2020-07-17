TİKA’dan Tanzanya’nın korona virüs ile mücadelesine destek
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI (TİKA), TANZANYA’NIN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELESİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA CEZAEVLERİNDE KALAN BİNLERCE MAHKUMA TEMİZLİK VE HİJYEN MALZEMESİ TEMİN ETTİ
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya’nın Koronavirüs ile mücadelesine destek olmak amacıyla cezaevlerinde kalan binlerce mahkuma temizlik ve hijyen malzemesi temin etti.
Tanzanya, Koronavirüs ile mücadele kapsamında eldeki bütçe imkanları dahilinde maske, koruyucu tulum, eldiven, temizlik ve hijyen malzemelerinin temininde önceliği hastane, dispanser gibi sağlık kurumlarına vermek durumunda kalmıştı. Cezaevleri gibi toplu halde yaşamak durumunda kalan mahkumlar için ise sadece kısıtlı tedbirler alınabilmişti.
TİKA tarafından Tanzanya Cezaevleri İdaresi’ne temizlik ve hijyen malzemesi temininde bulunularak, cezaevlerinde halen koğuş düzeni şeklinde yaşamak zorunda kalan binlerce mahkum arasında virüsün bulaşma riskinin minimum seviyede tutulmasına yardımcı olundu.
Malzemelerin teslimi töreninde konuşan İlala İlçe Kaymakamı Sophia Mjema, TİKA’ya Tanzanya’nın salgınla mücadelesinde, cezaevlerinde zor şartlar altında yaşayan mahkumları unutmayarak onlara destek olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mjema, bu zor dönemde Tanzanya devletinin yanında yer alarak, toplum sağlığının korunması için verdiği önemli ve anlamlı destekten dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.
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