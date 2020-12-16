TİKA’dan Namibya’da Sağlık Fakültesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) “Klinik Acil Tıbbi Bakım Eğitim Laboratuvarı’na” donanım desteğinde bulundu.

Sağlık alanında özellikle anne-çocuk sağlığı konularında ciddi problemler yaşayan ve nüfusu da az olan Namibya’da doğum esnasında ve hemen sonrasında karşılaşılan komplikasyonlar nedeniyle yüksek oranda anne-çocuk ölümleriyle karşılaşılıyor. Bu durum ülkede hemşirelik, ebelik ve acil tıbbi bakım eğitiminin önemini artmasına neden olurken, bu konuya Namibya 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda da yer verildi.

2009 yılında faaliyetlerine başlayan Namibya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) Sağlık ve Uygulamalı Bilimler Fakültesinde gelişen teknoloji ile birlikte sağlık eğitiminde yeni öğrenme araçlarının kullanımı ve gelişiminin artması, teknoloji ve eğitim alanlarının birlikte kullanımının gerekliliğini ortaya çıkardı. Teknik ve teknik dışı becerilerin artırılmasında yaygın olarak kullanılan güvenilir yöntemlerden biri olan simülasyon uygulamaları ve araçları gündeme gelmesi ve bu konuda hastanelerdeki uzman kadronun yetersiz kalması üzerine üniversite bünyesinde “Klinik Acil Tıbbi Bakım Eğitim Laboratuvarı” kurulması planlandı ancak ekipman yetersizliği sebebiyle istenilen verim alınamadı. Yılda 40 öğrenciye eğitim veren laboratuvara TİKA tarafından sağlanan ekipman desteği sayesinde tıp eğitiminde yenilikçi interaktif yöntemlerden biri olan senaryolar aracılığı ile öğrencilere gerçek yaşam durumlarını deneyimledikleri bir öğrenme ortamı sağlandı. Destek kapsamında laboratuvara dijital EKG makinesi, defibratör monitör, taşınabilir ultrason, infüzyon pompası, çoklu monitör, taşınabilir ventilator, video laringoskop, aspirasyon cihazı, acil yardım arabası, muayene masası gibi ekipmanlar teslim edildi.