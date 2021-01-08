TİKA’dan Karadağ’daki İslam merkezi binasına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ’ın güneyinde yer alan Ulçin kentine bağlı Vladimir Beldesinde bulunan “Munira” İslam Merkezi Binasına donanım desteği sağladı.

Arnavutluk sınırı yakınındaki 20 bin nüfuslu Ulçin şehrine 20 km uzaklıkta bulunan Vladimir veya Arnavutça Katerkolle olarak adlandırılan beldede, nüfusun tamamına yakını Müslüman Arnavutlardan oluşuyor.

Yürüttüğü proje ile Vladimir Beldesinde bulunan ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle tamamlanamayan 600 metre karelik “Munira” İslam Merkezi Binasına destek sağlayan TİKA, merkezin eksik kalan, dini kurslar ve çeşitli kültürel etkinlikler için çok amaçlı salon, restoran ve mutfak donanım işlerini tamamladı.

Proje kapsamında; sınıflarda kullanılmak üzere interaktif tahta ve yazı tahtası, konferans salonunda konferans sandalyesi, havalandırma sistemi, restoran ve mutfak için gerekli ekipmanlar TİKA tarafından temin edilerek Karadağ İslam Birliği yetkililerine teslim edildi.

Verilen destek sonrası bina, Ulçin ve Bar kırsal bölgesinde yaşayan halkın dini ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacağı bir merkez haline getirildi.

TİKA’dan İslam Birliği işbirliğinde 13 yılda 100’e yakın proje ve faaliyet

Tüm Balkan Coğrafyasında olduğu gibi Karadağ’da da Müslümanların bir arada kalmasını temin eden en önemli unsurların başında din ve dini kurumlar geliyor. Karadağ İslam Birliği dini ve kültürel olarak Karadağ Müslümanlarının değerlerinin korunması açısından ise ülkede önemli çalışmalar yürütüyor.

2007 yılında Karadağ’da ofis kuran TİKA, bugüne kadar İslam Birliği işbirliğinde 100’e yakın proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Faaliyetleri kapsamında; Podgoritsa Mehmet Fatih Medresesi ve İdare Binası İnşaat Projesi, Nizam Camii’nin İnşaatının Tamamlanması ve Osmanlı Mezarlığının Çevre Düzenlemesi Projesi, Podgoritsa Osmanagiç Camii Tadilatı Projesi, Selimiye Camii ve İslam Kültür Merkezi İnşaatı ve Donanımı gibi birçok cami tadilatı ve restorasyon projesi gerçekleştirdi.