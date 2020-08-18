TİKA’dan Kamerun’da arıcılara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun’un başkenti Yaounde’de Kamerun Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı Bal Laboratuvarı’nın tadilatını tamamlayarak, Türkiye’de üretilen laboratuvar malzemeleri ile yeniledi. Proje kapsamında bal üreticilerine de 200 modern kovan ve ekipman desteğinde bulunuldu.

TİKA ve Kamerun Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı işbirliği ile başlatılan Arıcılık Destekleme Programı kapsamında, önceki aylarda düzenlenen eğitim programlarının ardından, bal üretiminin standartlarının yükseltilmesi amacı ile Yaounde’de bulunan Bal Laboratuvarı Türk malı laboratuvar malzemeleri ile yenilenerek, bal üreticilerine 200 modern bal kovanı, bal süzme kazanı, Ph metre, refraktometre gibi ekipman desteği verildi.

Kamerun Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Dr. Taiga, Türkiye Cumhuriyeti Kamerun Büyükelçisi Ayşe Saraç, TİKA Yaounde Koordinatörü Mehmet Yazgan ve Bakanlık yetkililerinin katıldığı teslim töreninde arıcılığın Kamerun’un stratejik üretim sektörlerinden biri olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Saraç, ekonomik büyüme, tarımsal faaliyet ve flora biyo-çeşitliliği sayesinde Türkiye’nin arıcılık alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesini Kamerun’la paylaştığını belirtti.

Kamerun Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Taiga ise, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık alanındaki desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, TİKA tarafından verilen ekipmanların bir bölümünün meslek okullarındaki öğrencilerin yararlanması amacıyla kullanılacağını söyledi.

Arıcılık Destekleme Programı kapsamında önceki aylarda Ordu Arıcılık Enstitüsü uzmanları tarafından Kamerun’un değişik bölgelerinde incelemeler yapıldığını ve 40 arıcıya eğitim verildiğini belirten TİKA Yaounde Program Koordinatörü Mehmet Yazgan da, projenin ilerleyen aşamalarında Türkiye’den üretici firmaların sahada incelemeler yaparak, Kamerun balının daha iyi koşullarda uluslararası pazarlarda yer alması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.