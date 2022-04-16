TİKA’dan Irak’ta 600 aileye gıda yardımı

Irak’ın Kerkük şehrinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda malzemesi dağıtıldı.

TİKA, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen gıda yardımlarına devam ediyor. TİKA “Her şey bir gülümseme için” sloganı ile Irak’ın Kerkük şehrindeki Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanlığı’nda ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda malzemesi dağıttı. Dağıtılan gıda malzemelerini içerisinde sıvı yağ, pirinç, şeker, domates salçası, kuru fasulye ve makarna yer alıyor.

TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı yaptığı açıklamada, “TİKA’nın 2022 yılı ramazan ayı kapsamında Irak’ta da 6 bin aileye bu sene ulaşmayı planlıyoruz. Gıda yardımı dağıtımına dün Bağdat’ta başladık. Bugün ise Kerkük’teyiz. Kerkük’te 2 bin aileye yardım paketlerimizin dağıtımına başladık. Birkaç gün içerisinde tamamlayacağız” dedi.

Yazıcı açıklamasında, “Irak’ın Musul, Telafer şehirlerinde ve Erbil’deki sığınma kamplarında gıda malzemesi dağıtımlarımız sürecek. Bu şekilde 1 hafta içinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda malzemelerini teslim etmiş olacağız. Irak halkının Ramazan ayını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kahtan Vandavi ise yaptığı açıklamada, “TİKA tarafından Ramazan programları kapsamında Kerkük içerisinde yoksul ve muhtaç ailelere gıda paketleri dağıtıldı. Tabii ki biz Iraklı Türkmenler olarak Türkiye’ye çok teşekkür ederiz. Türkiye her zaman bizim yanımızda. Irak’ın tüm zor durumlarında Türkiye yanımızda durmuştu. Bu gün de Ramazan ayında sağ olsunlar muhtaç ailelerimizi yalnız bırakmayıp gıda paketleri getirdiler. Biz de teşkilatlarımız yoluyla yoksul ve muhtaç ailelere bu emaneti doğru iyi bir şekilde teslim etmeye çalışacağız. Gıda paketlerinin bir kısmı burada dağıtıldı, diğer bir kısmı ise yoksul ailelerin kapılarına ulaştırılacaktır” ifadelerini kullandı.