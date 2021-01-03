TİKA’dan Hırvatistan’daki depremzedelere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan’ın Sisak şehrinde ve bağlı ilçesi Petrinja’da meydana gelen 6,4 şiddetindeki deprem dolayısıyla hasar gören bölgede 500 adet battaniye desteğinde bulundu.

Hırvatistan’ın Sisak şehrinde ve bağlı ilçesi Petrinja’da 29 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen 6,4 şiddetindeki depremin ertesi günü bölgeye giden TİKA, yerel makamlarca acil ihtiyaç duyulduğu belirtilen 500 adet Türk malı battaniyeyi depremin merkez üssü Sisak ve Petrinja’daki belediyelere teslim etti.

Sisak Belediye Başkanı Kristina Ikic Branicek, Petrinja Belediye Başkanı Darinko Bumbovic ve Sisak Merhamet Derneği Başkanı Şaban Kadric ile görüşen TİKA heyeti, sonrasında bölgede eş zamanlı olarak incelemelerde bulunan Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ve AB Parlamentosu üyesi ve parlamento başkan yardımcısı aynı zamanda insani yardım ve kriz yönetimi yetkilisi Janez Lenarcic ile bir araya geldi.

TİKA hakkında Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic’den bilgi alan Bakan, bölgeye ulaşan ilk dış misyon olmasından dolayı TİKA’ya teşekkür etti.

Hırvatistan tarihindeki en büyük depremden hemen sonra bölgeye ulaşan TİKA’nın vermiş olduğu desteğin önemine değinen belediye başkanları da TİKA’ya ayrıca teşekkür ettiler.