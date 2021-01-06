TİKA’dan Bolivya’da şeker işleme ve üretimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bolivya Kalkınma ve Çoklu Üretim Bakanlığı işbirliğinde Bolivya’da şeker kamışının işlenmesi ve üretiminde kalite kontrol süreçlerini geliştirmek amacıyla ekipman desteğinde bulundu.

Şeker ve türevlerinin üretim süreçlerinde kalite yönetim sistemini geliştirmek amacıyla özel ölçümler, analizler ve testler yapılmasını mümkün hale getirecek ekipman desteği sayesinde şeker üretiminin optimize edilerek daha yüksek verim elde edilmesine imkan sağlanması hedefleniyor. Proje teslim töreninde açıklamada bulunan Türkiye’nin La Paz Büyükelçisi Serap Özcoşkun, “Bolivya tarım ürünlerinin çok önemli bir unsuru olan şeker üretimine katkıda bulunmaktan çok mutluyuz. Umarım destek ile şeker üretimi ulusal ve uluslararası standartlara göre geliştirilir ve kontrol edilir” ifadelerini kullandı.

EASBA temsilcisi Jose Isaac Flores Bustamante ise, ekipman desteğinden dolayı Türkiye’ye teşekkür ederek, verilen desteğin belirledikleri hedeflere ulaşmalarına ve şeker üretim merkezinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Projenin şeker kamışı yetiştiren 551 aileye doğrudan, 5 bin kişiye de dolaylı olarak iş imkanı sağlaması bekleniyor.