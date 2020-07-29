TİKA’dan Bangladeşli çocuklara bayram hediyesi
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI (TİKA), BANGLADEŞ’TE KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÇOCUKLARA HEDİYELER DAĞITTI.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş’te Kurban Bayramı öncesi çocuklara hediyeler dağıttı.
TİKA, Bangladeşli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Korona virüsün (Covid-19) görüldüğü ilk günden beri ülkeye maske, eldiven, gıda malzemesi yardımında bulunan TİKA, bu kez çocukların yüzünü güldürdü. Bugün başkent Dakka’da düzenlenen programla Covid-19 nedeniyle zor günler geçiren Bangladeşli günlük işçilerin çocuklarına ve sokak çocuklarına bayram hediyeleri verildi. Programa katılan 200 çocuğun her birine TİKA logosu olan okul çantası, bayramlık elbise, bir çift ayakkabı, maske ve hijyen malzemeleri hediye edildi. Hediyelerini alan çocuklar, Türkiye’ye ve TİKA yetkililerine teşekkür ettiler.
“Herkes için bir gülüş” sloganı ile düzenlen hediye törenine TİKA Bangladeş yetkililerinin yanı sıra yerel önderler ve siyasi liderler katıldı.
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