TİKA’dan Balkan ülkelerinde eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ’da yürütülen eğitim projeleri kapsamında Petnitsa Karma Lisesi’nde modern bilgisayar sınıfı kuruldu.

Karadağ’da öğrenci ve öğretmenlerin gereksinimlerine uygun modern ve kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmaları ve Karadağ milli eğitiminin modernizasyonu kapsamında ülkeye önemli katkılar sağlamaya devam eden TİKA tarafından Karadağ’ın kuzey bölgesinde bulunan 6 bin 800 nüfuslu Petnitsa şehrindeki Petnitsa Karma Lisesi’nde modern ekipmanlarla donatılan bilgisayar sınıfı kuruldu. Petnitsa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 147 öğrenci ve 30 öğretmene sahip lisede fen bölümü, ekonomi, satış teknik personeli, tarım teknisyenliği, veterinerlik ve meyve/sebze yetiştiriciliği bölümleri bulunuyor. Bağımsız bir okul olarak faaliyet gösteren okulun içerisinde aynı zamanda 176 öğrenci ve 25 öğretmen ile eğitim faaliyetlerini sürdüren Mahmut Adroviç İlköğretim Okulu da bulunuyor.

TİKA tarafından yürütülen proje kapsamında bilgisayar sınıfında kullanılmak üzere masaüstü bilgisayarlar, fotokopi makinesi, yazıcı cihazı, interaktif tahta, masa ve sandalye gibi teknik ekipmanlardan oluşan malzeme temin edilerek okul yetkililerine teslim edildi. Ayrıca proje ile Petnitsa Karma Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin eğitim alanındaki teknolojik gelişmeleri civardaki şehirlere gitmeden takip etmeleri ve eğitim kalitesinin artırılması hedeflendi.