banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Akşener'den asgari ücret çıkışı: 4 bin lira olmalı
Akşener'den asgari ücret çıkışı: 4 bin lira olmalı
Almanya'da rekor vaka sayısı!
Almanya'da rekor vaka sayısı!
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bitcoin’de düşüş sürüyor
Bitcoin’de düşüş sürüyor

TİKA’dan Azerbaycan’daki STK’lara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan’da sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik desteklerini sürdürüyor.

Genel 26.11.2021, 13:18
TİKA’dan Azerbaycan’daki STK’lara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan’da sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik desteklerini sürdürüyor.

TİKA’nın destekleriyle COJEP International Uluslararası Adalet için, Eşitlik ve Barış Konseyi organizasyonunda Azerbaycan’da faaliyet gösteren STK’ların tecrübelerini artırması ve dayanışma içinde olması amacıyla düzenlenen “Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Programı” çalışmalarına başladı. Azerbaycan’da faaliyet gösteren 100’e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımı ile düzenlenen kongrenin açılış programına Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TİKA Bakü Program Koordinatörü Fatih Yılmaz, Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Programdaki konuşmasında kongrenin sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmaya katkı sağlayacağını umduğunu belirten Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, “Bu önemli çalışmanın, hizmetin özellikle temel küresel sorun alanlarında bir araya gelmeyi, el ele tutuşmaya, omuz vermeye daha çok sesini yükseltmeye vesile olmasını diliyorum. İnşallah sivil toplum kuruluşları da her alanda kendi öz çalışmalarının yanında birlikteliklere giden yola da düşeceklerdir. Başka bir ülke deneyimlerini de katarak, yeri geldiğinde kendi faaliyet alanlarının dışında bir sivil inisiyatif olarak iradeleriyle bir araya gelmelerinin gereği bugün burada konuşuluyor” dedi.

“Küresel meseleler üzerinde emek sarf etmek değerlidir”

Küresel meseleleri duyarlılığın yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Bağcı, “Bugün artık mazlumlara kendi haklarını daha güçlü bir şekilde savunma imkanı ortaya çıkmıştır. Her alanda bir araya gelerek sesini yükseltme gereği ortadadır. Bunun en kıymetlisini, en değerlisini başarmış olan bir halk var burada, Azerbaycan halkı. 30 yıldır her platformda yıllarca Avrupa Birliği’nin ve Avrupa Komisyonu koridorlarında Azerbaycanlı kardeşlerimle, milletvekilleri ile haklı davası için mücadele verdik ama sesimizi birbirimizden başka hiç kimseye duyuramadık. Ama sonuçta toplum, devlet; ekonomisiyle, siyasetiyle güçlendi ve zamanı geldiğinde kendi göbeğini kesmesine, kendi hakkını korumasını ve topraklarının işgalden kurtarılma mücadelesini hem de 44 günlük bir harekatla, bir yumrukla gerçekleştirmiştir, adaleti sağlamıştır. Bu açıdan önemlidir. Bu yönüyle küresel meseleleri dikkat çekmek, küresel meseleler üzerinde emek sarf etmek değerlidir. Bu emek sarf etmek kuşkusuz kendi başımıza yapacak yapabileceğimiz bir işte değildir. Her alanın uzmanlar var bu uzmanların fikrinden yararlanmak, bu uzmanlardan beslenmek önemlidir" dedi.

Programın sivil toplum örgütlerinin Uluslararası deneyimlerini, birikimlerini ve kapasitelerinin artırmayı amaçladığını belirten, COJEP Genel Başkanı Ali Gedikloğlu, “Küresel sorunları çözmede sivil toplum örgütleri olarak yeni dayanışma stratejilerini geliştirmemiz lazım. Yani Afrika’daki sivil toplum örgütleri ile Avrasya’daki sivil toplum örgütünün, Avrasya’daki sivil toplum örgütleri ile Asya’daki sivil toplum örgütlerini bir araya getirdiğimiz, temel meselelerimizde ortak hareket ettiğimiz, yani adaleti merkeze alan çalışmalarda birlikte hareket edebildiğimiz bir sinerji ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Azerbaycan’ın bir meselesine dünyaya duracağız bu bağlantıyı kullanacağız ya da Afrikalı kardeşlerimiz kendime senin dünyaya duyuracaklarında bağlantını kullanacaklar. Bu birlikteliğimizi, bu yakınlığımızı, bu kardeşliğimizi, bu kapasitemizi mutlaka bir enerjiye dönüştürmek, faaliyete, fiiliyata dönüştürmek gibi ile ilgili bir çaba sarf etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları arasında tecrübe paylaşımı ve dayanışma kültürünün oluşturulmasını amacıyla düzenlenen kongre çerçevesinde, “Sivil toplumun yeri ve rolü”, “Adil bir dünya için model ülke Türkiye ve kurumsal işbirlikleri”, “Uluslararası fonlara erişim ve proje teknikleri”, “Medya ve sivil toplum ilişkileri”, “Uluslararası kuruluşlarda lobicilik” gibi konular ele alınacak.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7