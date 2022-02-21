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TİKA’dan Azerbaycan’da turizm eğitimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA), Azerbaycan’daki faaliyetleri kapsamında “Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi” programı başladı.

Genel 21.02.2022, 12:42
TİKA’dan Azerbaycan’da turizm eğitimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA), Azerbaycan’daki faaliyetleri kapsamında “Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi” programı başladı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de TİKA, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı işbirliğinde 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında “Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi” programı başladı. Beş gün devam edecek eğitimin açılış programına Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkan Müsteşarı Kenan Gasımov, Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Nihat Büyükbaş, TİKA Bakü Koordinatörü Fatih Yılmaz, Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ersümer Eren ve kursiyerler katıldı.

TİKA Bakü Koordinatörü Fatih Yılmaz açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin mesleki turizm alanında bilgi ve tecrübelerinin dost ve kardeş ülkelerle paylaşılması amacıyla Turizm Eğitim başlıklı projenin kardeş Azerbaycan’da gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimini başlattıklarını belirten Yılmaz, “Projemizin ikinci aşaması olan Turizm İleri Düzey Yiyecek İçecek ve Konaklama Hizmetleri Eğitici Eğitimi’ni ise Azerbaycan’da Mesleki Turzim Eğitimi alanında faaliyet gösteren kurumlarda ve eğitim müesseselerinde görevli profesyonel eğiticilere ve yöneticilere yönelik olarak bu yılın Mart ayında yine Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliğinde Antalya’da düzenlemeyi planlıyoruz. Söz konusu eğitimlerin Azerbaycan’da mesleki turizm eğitimi ve turizm sektöründe insan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Zira malumunuz olduğu üzere Azerbaycan dünyanın çeşitli bölgelerinde görülen farklı iklim tiplerinin pek çoğunun bir arada bulunduğu, elverişli coğrafi konumu, doğal ortam zenginlikleri, Hazar denizi sahil şeridi, tarihi abideleri maddi ve maddi olmayan kültür varlıkları ile turizm potansiyeli oldukça yüksek bir ülkedir” dedi.

“Şuşa Beyannamesi her alanda tecrübe paylaşımıdır”

Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ise yaptığı konuşmada, eğitim programının Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine, “Tek millet, iki devlet” anlayışının ve Şuşa Beyannamesi’nin özüne uygun ilerlemesine katkı sağlamasını dilediğini vurgulayarak, “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’mız insani diplomasisinin en başat kurumlarından birisi haline gelmiştir ve Türkiye ile faaliyette bulunan ülke arasındaki köprünün en güçlü ayaklarından bir tanesidir. Bugün TİKA TEKNOFEST’e de yer alan, yenilenebilir enerji konusunda proje gerçekleştiren ve en önemlisi de sanayi ve teknolojiye yönelik projeler hayata geçiren bir kurumumuza dönüşmüştür. Tarih hızlı akıyor, hızlı gelişiyor. Bugün yakında Mayıs ayı sonunda 26 Mayıs’ta Azerbaycan TEKNOFEST’in ilk uluslararası ayağı kardeş Azerbaycan’da gerçekleşecek. TİKA olarak gene bu TEKNOFEST’in içerisinde de kendi ölçeğinde yer alacaktır. Evet bugün turizm uygulamaları, hizmet sunumu, turizmdeki uygulamalarımızı, bu alandaki tecrübemizi, bilgi birikimimizi, kurumsal kapasitemizi Azerbaycan’la, Azerbaycan kurumlarıyla eğitimcileri ve kurumları ile Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı aracılığıyla paylaşmış olacağız. Bu bakımdan aslında iki ülke arasında ilişkilerde Şuşa Beyannamesi’ne uygun bir ilerleyiş de söz konusu. Şuşa Beyannamesi bir müttefiklik ilişkisidir kuşkusuz. Ama Şuşa Beyannamesi bir diğer taraftan da, Türkiye hangi alanda iyi ise bu iyilikleri Azerbaycan’la paylaşmaya hazırdır demektir. Şuşa Beyannamesi iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesine esas alır. Turizmde, sağlıkta, ekonomide, mesleki eğitimde her alanda tecrübe paylaşımıdır. Kamu ve özel sektör tecrübesi ile Türkiye Azerbaycan’da işbirliğine hazırdır demektir. Azerbaycan’ın da güçlü alan olduğu alanlarda Türkiye ile işbirliği gerçekleştirmek demektir” diye konuştu.

“Azerbaycan, stratejik değeri olan bir enerji potansiyeline sahip”

Azerbaycan’ın dünyaya enerji tedariki sağlayan önemli ülkelerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Bağcı, “Azerbaycan, stratejik değerlere sahip bir enerji potansiyeline sahiptir. Sadece petrol değil doğal gaz ve önümüzdeki dönemde de elektrik enerjisi ile küresel pazarın en önemli oyuncusu olacaktır ve Türkiye ile bu alanda işbirliği gerçekleştirilecektir. Bu bakımdan bu hafta gerçekleştirecek program bir anlamda bizim Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden hocalarımızın sizlerle bilgilerini paylaşması olacaktır. Ama akabinde uygulamalarımızı da yine Türkiye’nin incisi, turizm incisi Antalya şehrimizde dünyanın ve en önemli turizm destinasyonların bir tanesi olan bu güzel şehrimizde sizleri misafir edeceğiz. Bu yönüyle emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi programı

Eğitim programı kapsamında, Azerbaycan’da mesleki turizm eğitimi alanında faaliyet gösteren Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı, Ajansa bağlı turizm meslek okulları ve üniversite, Ajansa bağlı Azerbaycan Turizm Bürosunun Turizm Eğitimi ve Sertifika Merkezi, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Ajansına bağlı turizm meslek okullarında profesyonel eğitici, uzman veya yönetici olarak görev yapan 35 kursiyere eğitimler verilecek. Eğitim programına katılan kursiyerlerden 14’ünün TİKA ve Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde 14-25 Mart 2022 tarihleri arasında Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenmesi planlanan “Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı - Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Eğitici Eğitimi”ne katılacak.

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