TİKA’dan Azerbaycan’da 2 bin 500 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan’da Ramazan ayı vesilesiyle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda malzemesi dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan’daki desteklerine gıda yardımı programları ile devam ediyor. TİKA tarafından dar gelirli ailelere destek amacıyla Ramazan ayında gıda yardımı kampanyası başlatıldı. Proje ile başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan göçmenler, Ahıska Türkleri ile ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemelerinden oluşan 2 bin 500 gıda kolisinin dağıtımına başlandı. Başkent Bakü’de gerçekleştirilen yardım programına Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TİKA Bakü Program Koordinatörü Fatih Yılmaz, Azerbaycan Mülteci ve Zorunlu Göçmenlerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Hüseynov, Azerbaycan Kızıl Aypara Cemiyeti Başkan Yardımcısı Gafar Esgerzade de katıldı.

"Dayanışma ruhunu kardeşlerimizle paylaşıyoruz"

TİKA’nın çalışmaları içerisinde insani yardım faaliyetlerinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten TİKA Bakü Program Koordinatörü Fatih Yılmaz, “TİKA olarak Azerbaycan’da da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi mübarek Ramazan ayının dayanışma ruhunu kardeşlerimizle paylaşmak için bu organizasyonu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Başta Karabağ şehitleri ve gazileri olmak üzere zorunlu göçmelere ve Azerbaycan’ın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere, onların sofralarına katkı sunmak üzere TİKA olarak 2 bin 500 gıda kolisi hazırlamış bulunmaktayız. Bugün bu kolileri inşallah Azerbaycan Zorunlu Göçmen ve Mülteciler Komitesi, Azerbaycan Kızıl Aypara Cemiyeti başta olmak üzere, resmi devlet kurumları ve ayrıca ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Azerbaycan’ın dört bir tarafına ulaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

"Dünyanın her tarafında TİKA ismini ve ay yıldızlı bayrağımızı görmek mümkün"

Gıda yardımı programı nedeniyle TİKA’ya teşekkür eden Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, “Sadece bugünkü bu etkinlikte değil, yeri geldi okulda, yeri geldi kadınlara yönelik, çocuklara yönelik, gençlere yönelik, tarım projeleri, arıcılık projeleri, teknoloji projeleri her alanda dünyanın her tarafında TİKA ismini ve ay yıldızlı bayrağımızı görmek mümkündür. Dünyanın her tarafında TİKA’nın faaliyetlerini görmekteyiz. Azerbaycan’da da en güçlü şekilde, en baştan beri 30 yıldır var olan bir kuruluşumuz. Ben tekrar TİKA’mıza, emeği geçenlere, burada cemiyetlerimize teşekkür ediyorum. Bu yardımlar kuşkusuz burada işbirliği içerisinde olan Kızıl Aypara Cemiyeti, Kaçkın ve Göçkünlerle Sorumlu Başkanlığımız, sivil toplum kuruluşları, Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Birliği ve diğer kuruluşların el birliği ile gerçek ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırılacaktır” dedi.