TİKA Namibya’ya Bilgisayar Laboratuvarı kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya’da “Online Eğitim-Öğretim Merkezi”ne bilgisayar laboratuvarı kurdu.

Namibya Kalkınma Programı (NDP5), insan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitimin ülkede her kesime teknolojik imkanlar beraberinde eşit şartlarda sağlanması, eğitim seviyesinin yükseltilmesi gibi hedefler plan içerisinde yer alıyor.

Bu kapsamda, 500 öğrenci kapasiteli ve bölgenin merkez okulu olan Kanone Kombine Okulu’nun, Online Eğitim Öğretim Merkezi’ne, bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

Proje çerçevesinde kurulan laboratuvara TİKA tarafından 25 bilgisayar ile bir yazıcı temin edildi.

Merkezde internet erişimi ile öğrenciler sınıfın fiziki sınırlarını aşıp, hayal güçlerini geliştirebilecekler.

Bilgisayar destekli eğitim sayesinde öğrenciler karşılıklı etkileşim yoluyla eksikliklerini ve performansını tanıyacak, grafik, ses, animasyon ve şekiller yardımı ile derse karşı olan ilgileri artacak.

Bölgede tek olan bilgisayar laboratuvarında halk için de mesleki eğitimler verilmesi planlanıyor.