banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
2021’in ilk 10 ayında üretim yüzde 22 arttı
2021’in ilk 10 ayında üretim yüzde 22 arttı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, "TADD’lı Sohbetler"de Afrikalı öğrencilerle buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Afrika’nın müthiş bir potansiyeli olduğunu belirterek, "TİKA olarak Afrika’nın geleceğine inanan bir kuruluşuz ve faaliyetlerimizi de bu doğrultuda planlamaktayız. İnanıyoruz ki bu güzel kıta için önümüzdeki yıllar çok parlak olacak” dedi.

Genel 06.01.2022, 09:41
TİKA Başkanı Serkan Kayalar, "TADD’lı Sohbetler"de Afrikalı öğrencilerle buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Afrika’nın müthiş bir potansiyeli olduğunu belirterek, "TİKA olarak Afrika’nın geleceğine inanan bir kuruluşuz ve faaliyetlerimizi de bu doğrultuda planlamaktayız. İnanıyoruz ki bu güzel kıta için önümüzdeki yıllar çok parlak olacak” dedi.

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD) tarafından Fatih Kültür Merkezi’nde düzenlenen TADD’lı Sohbetler’in konuğu olan TİKA Başkanı Serkan Kayalar oldu. Konferansta TİKA’nın tarihini ve Afrika’daki faaliyetlerini anlatan Kayalar, TİKA’nın, Türkiye’nin kalkınma iş birliği alanında projeler üreten bir kurum olduğunu belirterek, beş kıtaya uzanan faaliyet coğrafyalarında yılda 2 bine yakın proje gerçekleştiren bir kurum olduklarını söyledi. Osmanlı’dan bugüne dek yardımlaşma kültürüne sahip olduklarını vurgulayan Kayalar, yardımlaşmanın kendi kültür ve maneviyatlarında olduğunu hatırlatarak, Cumhuriyetin ilk dönemlerinden bugüne dek yardımlaşma, dayanışma ve tecrübe paylaşmanın Türkiye için önemini dile getirdi.

TİKA’nın 1992 yılında kurulduğunu ifade eden Kayalar, bu sene Ocak ayında 30. yıllarını kutlayacaklarını söyledi. Türkiye’nin geçmişten bugüne Afrika’ya yaptığı yardımlarını anlatan Kayalar, "TİKA ilk ofislerini Türk Cumhuriyetlerinde açtı, daha sonra Balkanlar’a ve diğer bölgelere uzanarak yeni ofislerini açtı. 1992-2002 arasında 10 yılda 2 bin proje gerçekleştiren bir kuruluşuz. Bugün 30 bin projeye ulaşmış senede 2 bin proje yapan bir kuruluş haline geldik. Neden proje sayısı arttı? Çünkü Türkiye ile TİKA’nın öyküsü birbiriyle iç içe. Türkiye 2000 yıllardan sonra güçlü atılımlar yapan, güçlü siyasi iradenin olduğu ve her alanda güçlü atılımların olduğu, artık dış politikada girişimci ve insani diplomasi dediğimiz diplomatik yönü vurguladığımız bir döneme girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var. Bu aynı zamanda mottomuz ve kullandığımız bir slogan haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı dünyanın neresinde olursa olsun her yere uzanacağız’ diyor. ‘Nerede dertli varsa Türkiye orada olacak. Az veya çok ama oraya gidecektir.’ diyor. Bugün devletimizin kurumlarıyla TADD gibi değerli sivil toplum kuruluşlarıyla bizim az ya da çok her yere ulaşma gibi misyonumuz var" ifadelerini kullandı.

Geçmişten bugüne Afrika’yla olan diplomatik ilişkiler ve yardımları anlatan Kayalar, Afrikalı her bir öğrencinin elçi olduğunu söyledi. Afrika’yla ilişkilerin bin yıldan öteye gittiğini ifade eden Kayalar, 2005’in Afrika yılı ilan edilmesinin önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika kıtasına en çok ziyaret gerçekleştiren lider olduğunun altını çizen Kayalar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011’deki Mogadişu ziyareti Somali ve Afrika için tarihi bir öneme sahip. Afrika’nın müthiş bir potansiyeli var. TİKA olarak Afrika’nın geleceğine inanan bir kuruluşuz ve faaliyetlerimizi de bu doğrultuda planlamaktayız. 2050 yılında 2.4 milyar nüfusa ulaşacak olan kıtanın yarısı 25 yaşın altındaki genç nüfustan oluşuyor. İnanıyoruz ki bu güzel kıta için 2050 yıllar çok parlak olacak” ifadelerini kullandı.

1960’tan bu yana dünyada 3.4 trilyon dolar insani yardıma bütçe harcandığına dikkati çeken Kayalar, bunun yüzde 30’undan fazlasının (1.08 trilyon dolar) Afrika’ya harcanmış gözüktüğünü belirtti. Kayalar ayrıca, Tüm Afrika’nın Dostları Derneğine düzenledikleri anlamlı etkinlik için ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’a da tahsis ettikleri mekan için teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Kayalar, Afrika’ya giden fotoğraf sanatçıların çekmiş olduğu fotoğraflarla Afrika’nın Bilinmeyenleri konu başlıklı fotoğraf sergisini gezdi.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8