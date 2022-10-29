Tiflis Televizyon Kulesi, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Tiflis Televizyon Kulesi Türkiye’nin bağımsızlığının 99. yıl dönümü nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Mtatsminda tepesinde bulunan ve yüksekliği 275 metre olan Tiflis Televizyon Kulesi, Gürcistan hükümeti ve Tiflis Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 99. yıl dönümü vesilesiyle Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Kulenin Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılması, başkent sakinleri ve Tiflis’teki turistler tarafından büyük ilgiyle karşılandı

Öte yandan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 99. yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Garibaşvili, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 99. yıl dönümü vesilesiyle sizleri tebrik ediyorum. Türkiye’ye ve halkına refah diliyorum. Böyle güvenilir bir dostumuz ve stratejik ortağımız olduğu için mutluyum. Önümüzdeki yıllarda Gürcistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğinden eminim" ifadelerini kullandı.