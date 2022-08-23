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Ticari anlamda yapılan ödül törenlerine denetim getirilmeli

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve Mood Dergisi tarafından bu yıl 10’su gerçekleştirilin törende bir çok dalda ödüller sahiplerini bulmuştu. Katılımcılardan hiçbir ücret talep edilmeden gerçekleştirilen ödül töreni sonrası konuşan sektör temsilcileri, sadece ticari kaygılarla gerçekleştirilen ödül törenlerinin sektörün adını kötüye çıkardığını ve ticari anlamda yapılan ödül törenlerine mutlaka denetim getirilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Genel 23.08.2022, 13:44
Ticari anlamda yapılan ödül törenlerine denetim getirilmeli

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve Mood Dergisi tarafından bu yıl 10’su gerçekleştirilin törende bir çok dalda ödüller sahiplerini bulmuştu. Katılımcılardan hiçbir ücret talep edilmeden gerçekleştirilen ödül töreni sonrası konuşan sektör temsilcileri, sadece ticari kaygılarla gerçekleştirilen ödül törenlerinin sektörün adını kötüye çıkardığını ve ticari anlamda yapılan ödül törenlerine mutlaka denetim getirilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Sektör temsilcisi Kadir Balık, sadece ticari anlamda gerçekleştirilen ödül törenlerinin mantar gibi türediğini ve sektörü zor durumda bıraktığını dile getirdi. Balık, bu tür ödül törenlerine mutlaka denetim getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi bu gecelerde iş adamları, diş doktorları, kebap salonları, değişik iş sektöründeki insanlar ödül alıyor. En önemlisi geceyi yapan kişi yani sahibi bir yılda dört ayrı isimle gece yapıyor. 100 liralık siteyi kurup, kim olduğu bilinmeyen insanlar bu geceleri yapıyor. Bu tür organizasyonlara mutlaka denetim getirilmeli" şeklinde konuştu.

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