Ticaret Odası eski başkanı vefat etti

Orhangazi’de 11 yıl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, uzun yıllar Döktaşspor ve Orhangazispor Yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Hikmet Çoklar 70 yaşında hayatını kaybetti. Hikmet Çoklar Gazi Orhanbey Camiinde Öğlen Vakti kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Hikmet Çoklar’ın vefatı Çoklar ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nda 1995 ile 2006 yılları arasında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapmış olan, Çınaraltı Ekmek Fırını’nın uzun yıllar işletmeciliğini yapan Hikmet Çoklar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçmiş yıllarda ciddi bir hastalık geçirmişti

Hikmet Çoklar, geçtiğimiz yıllarda ciddi bir hastalık geçirmiş ve uzun süre tedavi görmüştü. Hikmet Çoklar geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. 70 yaşındaki Hikmet Çoklar, Cuma günü akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

2 çocuk babası olan Hikmet Çoklar Cumartesi günü öğlen vakti Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Çoklar’ın cenazesine Orhangazi’de siyaset dünyası, STK, iş dünyasından çok sayıda vatandaş katıldı.

1989 yılında belediye başkan adayı olmuştu

Orhangazi’de tanınmış sevilen bir sima olan Hikmet Çoklar 1989 yılında o dönemde SHP’den Orhangazi Belediye başkan adayı olmuş ve kısa bir siyaset hayatı olmuştu.

1995 yılında TSO Başkanı seçildi

Çınaraltı Ekmek fırını sahibi olan Hikmet Çoklar 1995 yılında yapılan oda seçimlerinde Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilmiş ve 2006 yılına kadar bu görevi yürütmüştü.

Döktaşspor ve Orhangazispor yöneticiliği

Hikmet Çoklar, 1990’lı yılların sonlarından itibaren ise Döktaşspor ve sonrasında Orhangazispor’da da uzun süre yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. Gençlik yıllarında Orhangazi Gençlerbirliği’nde futbolculuk yılları olan ve sonrasında aynı kulüpte başkanlık ta yapmış olan Hikmet Çoklar ilçede beyefendi ve sevilen kişiliği ile tanınıyordu.