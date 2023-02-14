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Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasakladı.
Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasakladı.
Genel 14.02.2023, 16:24
Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasakladı.