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Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Genel 10.02.2023, 18:32
Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı.