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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın annesi vefat etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, bir süredir tedavi altında olan annesi vefat etti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter adresinden duyurdu.

Genel 20.11.2020, 01:12
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın annesi vefat etti
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, bir süredir tedavi altında olan annesi vefat etti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter adresinden duyurdu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Ruhsar Pekcan’ın annesi hayatını kaybetti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından şöyle paylaştı,

“Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun”
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