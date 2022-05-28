banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi

THY’nin Moskova uçağı teknik arıza nedeniyle Vilnus’a yönlendirildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Moskova seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, teknik arıza nedeniyle Litvanya’nın başkenti Vilnus’a yönlendirildi.

Genel 28.05.2022, 12:33 28.05.2022, 13:01
THY’nin Moskova uçağı teknik arıza nedeniyle Vilnus’a yönlendirildi

Türk Hava Yolları’nın bu sabah saat 07.45’te Moskova’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK413 sefer sayılı tarifeli uçağı, Belarus hava sahası seyrine devam ederken teknik bir arıza yaşadı. Bunun üzerine bir süre Belarus hava sahasında tur atan Airbus A321 tipi yolcu uçağı daha sonra Litvanya’nın başkenti Vilnus’a yönlendirildi. THY’nin tarifeli uçağı Türkiye saatiyle 12.20’de Vilnıs’a sorunsuz iniş yaptı.

Yorumlar (0)
26°
açık