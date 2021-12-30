THY’nin Hong Kong uçuşları Covid-19 kurallarına uymadığı için durduruldu

Hong Kong seferleri, Covid-19’dan kaçınma kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 30 Aralık’tan 12 Ocak’a kadar durduruldu.

Bir açıklama yapan Hong Kong Çin Özel İdari Bölgesi yetkilileri, Türk Hava Yolları’nın 28 Aralık’ta gerçekleştirdiği İstanbul-Hong Kong seferinde bir yolcunun PCR testinin pozitif çıkması, iki yolcunun da Covid-19 kurallara uymaması nedeniyle 30 Aralık ila 12 Ocak arasında yapılması planlanan uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Aynı kısıtlama iki havayoluna da verildi

Hong Kong yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Helsinki’den kalkan 27 Aralık Finnair uçuşunda bir yolcunun testinin pozitif çıkması ve iki yolcunun kurallara uymaması ve 29 Aralık’ta Manila’dan kalkan Cebu Pacific Air uçuşunda varıştan sonra yapılan testlerde 3 pozitif vaka çıkması nedeniyle bu havayollarının da aynı kısıtlamalara tabi olacağı kaydedildi.