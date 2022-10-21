THY’nin Bogota seferinde rahatsızlanan yolcu hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Bogota seferini gerçekleştiren tarifeli seferinde rahatsızlanan 75 yaşındaki Kolombiyalı yolcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya gitmek üzere dün saat 10.10’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkan Türk Hava Yolları’nın TK801 sefer sayılı tarifeli uçağı Atlas Okyanusu üzerinde seyir halindeyken yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapıldı. 282 yolcusu bulunan Boeing 787-9 tipi uçağın pilotu ise İrlanda Shannon Havalimanı’na acil iniş kararı aldı. Fenalaşan yolcuya müdahale için sağlık ekibi talebinde de bulunuldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 75 yaşındaki Kolombiyalı erkek yolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Yolcunun havalimanında sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından THY uçağı daha sonra Bogota seferini tamamlaman üzere gecikmeli olarak yeniden havalandı.