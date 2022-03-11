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THY’nin 180 seferi iptal edildi!
Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 18 seferin iptal edildiğini açıkladı.
Genel 11.03.2022, 10:02 11.03.2022, 10:28
Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumartesi günü 180 seferini iptal etti. İstanbul Havalimanı’ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 18 sefer iptal edildi.