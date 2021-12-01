THY'den yurt içi erken rezervasyon kampanyası

İSTANBUL (AA) - THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre şirket, yolcularına yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlarla uçuş imkanı sağlıyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 1-2 Aralık 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 8 Şubat-31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dahil 129,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde ediyor.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/index.html" linkinden ulaşılabilir.

Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretlerinin değişiklik gösterebileceği belirtildi.



