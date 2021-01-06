THY’den öğrencilere özel indirim

Türk Hava Yolları öğrenciler için özel kampanya düzenledi. Bu kapsamda öğrenciler 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapacakları uçuşların biletlerini 15 Şubat 2021 tarihine kadar satın almaları halinde lansmana özel yüzde 20’ye varan indirimlerden faydalanabilecek.

Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlarda uyguladığı öğrenci indirimine ek olarak dış hatlarda da ayrıcalıklı bir programı öğrencilerle buluşturdu. Dünyanın çeşitli noktalarına avantajlı seyahat imkânı tanıyan program sayesinde öğrenciler dünyanın 5 kıtasındaki yüzlerce noktaya uygun fiyatla uçacak.

Tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanan programa dâhil olan öğrenciler; indirimli fiyatlar, ilave bagaj hakkı, biletlerde ücretsiz değişiklik gibi birçok esnekliğe ve avantaja sahip olacak. Bayrak taşıyıcının yeni hizmeti doktora eğitimi de dâhil olmak üzere 12-34 yaş arası misafirlerinin tüm öğrencilik yaşamını kapsayacak şekilde planlandı.

Programın sunduğu avantajlardan faydalanmak isteyen öğrencilerin Türk Hava Yolları sadakat programı Miles&Smiles üyesi olması ve üyeliklerinin öğrenci statüsüne geçirilmesi için talepte bulunması gerekiyor. Başvuruları onaylanan öğrenciler dünyayı programın sunduğu avantajlar ile keşfetmeye başlayacak.

Bayrak taşıyıcı, avantajlarla dolu yeni öğrenci programını lansmana özel bir kampanya ile duyurdu. Bu kapsamda öğrenciler 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapacakları uçuşların biletlerini 15 Şubat 2021 tarihine kadar satın almaları halinde lansmana özel yüzde 20’ye varan indirimlerden faydalanabilecek. Bununla birlikte programa dâhil olan öğrencilere ekstra hoşgeldin mili ve tüm uçuşlarında ilave mil avantajları da sunulacak.

Programa katılan öğrencilerin seyahatleri öncesinde öğrenci kimlik ya da belgelerini check-in esnasında havalimanındaki Türk Hava Yolları personeli ile paylaşmaları gerekiyor. Öğrenci programının tüm avantajları ve programa nasıl dâhil olunacağı hakkında detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ogrenci adresi ziyaret edilebilir.

Program dâhilinde, seyahat tarihinde gerçekleştirilecek ilk değişiklikte herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Ancak yapılan değişikliklerde sınıf farkından doğan ücret farkları alınabilecek.