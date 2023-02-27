THY’den depremzede öğrencilere part-time iş imkanı

Türk Hava Yolları (THY), depremden etkilenen öğrencilere yönelik Take-Off 101 (Anadolu Part-Time) Programı adlı iş alım ilanı açtı. THY’nin resmi internet sitesinde yer alan ilana göre sadece depremden etkilenen 11 ilde bulunan afetzede öğrenciler başvuru yapabilecek.

THY, depremden etkilenen öğrencilere yönelik kısa zamanlı işe alım ilanı açtı. THY’nin resmi internet sitesinden yayımlanan ilanda, sadece depremden etkilenen 11 ilde bulunan afetzede öğrenciler ile bu 11 ilde birinci dereceden yakını “afetzede” olarak değerlendirilen adayların başvuru yapabileceği belirtildi. Başvuru ilanında üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. ya da 4. sınıf öğrencilerine Anadolu istasyonlarında part-time çalışma imkanı sunulacağı açıklandı. İlan şartlarında T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak, 01.01.1997 sonrasında doğmuş olunması ve 2024 yılında mezun olma koşulu aranıyor. İş başvurusu yapacak afetzede öğrenciler, vardiyalı çalışma düzeninde THY ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilecek. Adaylardan ayrıca adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı istenirken, yapılacak İngilizce sınavında başarılı olma şartı da aranıyor.

THY’de afetzede öğrenciler için açılan iş ilanına 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde kendisi veya birinci dereceden yakını “afetzede” olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.