THY uçağı Kanada’ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın ’nin TK-078 sefer sayılı Boeing 777 tipi TC-JJG kuyruk tescilli uçağı Miami -İstanbul seferini yapmak üzere Miami Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Türk Hava Yolları uçağı Kanada hava sahasına üzerinde seyir halindeyken uçakta bulunan 80 yaşındaki Pakistan uyruklu bir yolcu aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahaleyi kabin memurları yaptı. Olayın uçağın kaptan pilotuna bildirilmesinin ardından uçağın kaptan pilotu St. John Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Sorunsuz bir şekilde uçak inişini gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. THY uçağı daha sonra Miami-İstanbul seferini tamamlamak üzere St. John Havalimanı’ndan havalandı.