THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle İstanbul’a geri döndü

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-İslamabad seferini gerçekleştiren tarifeli seferinde, kalkıştan kısa süre sonra bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle uçak İstanbul’a geri döndü.

Edinilen bilgiye göre Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitmek üzere 266 yolcusuyla saat 20.55’te İstanbul’dan havalanan Türk Hava Yolları’nın TK710 sefer sayılı tarifeli uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra yolculardan biri rahatsızlandı. Bunun üzerine pilot kalkış meydanına geri dönme kararı aldı. Kalkıştan yaklaşık bir saat sonra TC-LOD kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçak, havalimanına iniş yaptı. Uçağa gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği tespit edilen yolcuyu uçaktan alarak hastaneye götürdü. Daha sonra uçak, İslamabad’a gitmek üzere saat 23.10’da yeniden havalandı.