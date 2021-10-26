banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tepki çeken görüntü: Onlarca köpeği diri diri gömdüler!
Tepki çeken görüntü: Onlarca köpeği diri diri gömdüler!
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Konya’da 4 büyüklüğünde deprem
Konya’da 4 büyüklüğünde deprem

THY, New York borsasında kapanış zilini çaldı

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en önemli simgelerinden biri olan Empire State Binası'na çıkma koşusu nedeniyle düzenlenen etkinlikte New York borsasının kapanış zilini çaldı.

Genel 26.10.2021, 10:41
THY, New York borsasında kapanış zilini çaldı

WASHINGTON (AA) - Bu sene 43'üncüsü yapılacak 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusunun ana sponsorluğunu (presenting sponsor) THY üstlendi.

THY, Empire State Binası'na çıkma koşusu nedeniyle dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip borsası olan ve piyasa değeri en büyük şirketlere ev sahipliği yapan New York borsasında düzenlenen etkinlikte borsa işlemleri kapanış zilini çaldı.

ABD iş dünyasının kalbi Wall Street'teki New York borsası binasında düzenlenen törene, THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman, THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, Empire State Realty Trust Başkanı Jean-Yves Ghazi ve New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) Başkan Yardımcısı Chris Taylor katıldı.

Empire State Binası'na çıkma koşusu 26 Ekim Salı günü gerçekleşecek.

#dünya
Yorumlar (0)