THY, İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlarını yarın sabah saat 04.00’e kadar durdurma kararı aldı

Türk Hava Yolları(THY), İstanbul’da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonların yarın sabah saat 04.00’e kadar durdurulduğunu duyurdu.

İstanbul’da üç günden beri etkili olan kar yağışı bugün öğle saatlerden itibaren şiddetini arttırdı. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar saat 18.00’e kadar durduruldu. Şiddetli yağış devam ederken bir açıklama da Türk Hava Yolları’ndan geldi. Bu doğrultuda THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonları yarın sabah saat 04.00’e kadar durduruldu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Olumsuz hava koşullarının İstanbul’da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00’e kadar durdurma kararı aldık” açıklamasında bulundu.