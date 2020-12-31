THY, havacılık tarihinin en zorlu yılının değerlendirdi

Türk Hava Yolları(THY), tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs pandemisinin etkisinde havacılık sektörünün 2020 yılı değerlendirmesini yaptı. Bu kapsamda THY, küresel kriz karşısında yaşanan olumsuzlukları ve alınan önlemleri tarihsel sıralamaya göre paylaştı.

İkinci dünya savaşı sonrası yaşanan en büyük küresel kriz olan Covid-19 salgını nedeniyle son bir yıldır küresel bir kriz yaşanıyor. Krizden en çok etkilenen sektörlerden biri de havacılık oldu. Tüm dünyada olduğu gibi pandemiden olumsuz yönde etkilenen Türk Hava Yolları(THY), yılın son gününde korona virüsün etkisinde geride kalan 2020’nin değerlendirmesini yaptı. Değerlendirmede THY’nin Covid-19’un etkilerinin azaltılması için attığı adımlar ve aldığı tedbirlere de yer verildi.

Elazığ depreminde 300 kişilik ekibi bölgeye ulaştırdı

Türk Havacılık tarihinin en zorlu senesinde Türk Hava Yolları açısından tarihe geçecek gelişmeler yaşandı. Bu kapsamda 24 Ocak’ta, Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından Türk Hava Yolları, AFAD ve Kızılay görevlilerinden oluşan 300 kişilik ekibi zaman kaybetmeden Elazığ’a taşıdı. Gerçekleştirilen özel seferde, ekibin yanı sıra yardım malzemeleri de depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırıldı. Bölgeye seyahat etmek isteyen yolcular için Elazığ ve Malatya seferlerine ait biletleri ücretsiz değiştirme imkânı sağlandı, bunun yanında Ankara ve İstanbul’dan Malatya ve Elazığ’a ek seferler icra edildi.

Korona virüs nedeniyle yurt dışı seferleri kademeli olarak durduruldu

Ocak ayı itibarıyla tüm dünya Covid-19 pandemisiyle tanışmaya başladı. THY, Ocak ayının son günlerinde pandemi kaynaklı gelişmeleri, ulusal ve uluslararası otoritelerle yakından değerlendirerek Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediği seferleri sonlandırdı. Şubat ayında Türk Hava Yolları’nın başarılı markası Turkish Cargo, yaşanan olağanüstü durum nedeniyle 102 ton kapasiteli kargo uçağı ile Çin’in Guangzhou şehrine ilaç, tıbbi maske, tek kullanımlık eldiven gibi birçok tıbbi yardım malzemesi ile medikal ekipman taşıdı. Covid-19 vak’alarının diğer ülkelerde de artış göstermesi nedeniyle Şubat ayı itibarıyla İran, Güney Kore ve İtalya’ya düzenlenen seferler kademeli olarak durduruldu.

Küresel kargo talebi nedeniyle yolcu uçakları kargo taşımaya başladı

Mart ayı itibariyle THY, Korona virüsün uçak içerisindeki bulaşma riskini minimize ederek uluslararası otoriteler ve uçak firmaları tarafından kabul görmüş ürünlerle uçaklarında dezenfeksiyon süreci başlattı. Küresel marka, Covid-19 vak’alarının Avrupa Kıtasındaki artışı nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda’ya düzenlenen uçuşların 13 Mart’tan itibaren durdurulduğunu açıkladı. Turkish Cargo, korona virüs nedeniyle sekteye uğrayan uluslararası gıda ve medikal ürün zincirinin sürekliliği için kargo sefer sayılarını artırma kararı aldı. Alınan bu karar doğrultusunda, kargo uçaklarının yanı sıra Türk Hava Yolları’nın yolcu uçağı filosunda bulunan uçaklar ile de kargo taşımaları gerçekleştirildi. Mart ayının son günlerinde New York, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferleri iptal edildi.

Yurt dışında mahsur kalan Türk vatandaşları için özel seferler düzenlendi

Nisan ayında İç hatlarda Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’a icra edilen seferlere ara verildi. THY, geçici süreyle yurt dışında bulunan ve Covid-19 salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşları, özel uçuşlarla Türkiye’ye kavuşturdu. Dev tahliye operasyonu, 20 Nisan tarihi itibarıyla başladı. THY’de görevli kabin ve kokpit ekiplerinin özverili çalışmalarıyla turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan binlerce vatandaş, Ramazan ayında aileleriyle bir arada oldu. Tahliye operasyonları kapsamında icra edilen yüzlerce sefer ile 50 binden fazla vatandaş Türkiye’ye getirildi. THY’ye ait TK1920 sefer sayılı yolcu uçağı, TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı olan ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ kapsamında özel bir uçuş gerçekleştirerek, gökyüzünde ‘Dünyanın en büyük ulusal bayrağını’ çizdi. Gerçekleştirilen bu uçuşu, canlı hava trafiği sitesi FlightRadar24’te toplam 2 milyon 800 bin kişi izledi.

Haziran ayında uçuşlar yeniden başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, TK1919 seferiyle İstanbul’dan Samsun’a uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek tarihi bir yolculuk gerçekleştirildi. İcra edilen bu uçuşta yaklaşık 10 milyon hatıra bilet alımı gerçekleşti. Türk Hava Yolları, Haziran ayı başında ait olduğu gökyüzüne dönmeye başladı. İç hatlarda İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a karşılıklı seferler gerçekleştirilirken, 3 Haziran’dan itibaren ise diğer şehirlere de uçuşlar icra edildi. Dış hatlarda ise ilk uçuş 11 Haziran tarihinde İstanbul Havalimanı-Londra Heathrow Havalimanı seferi oldu.

Türkiye’nin en büyük bakım hangarları devreye girdi

Ekim ayında THY Teknik A.Ş., İstanbul Havalimanı’nda yer alan uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) kompleksinin önemli bir parçası olacak yeni hangarlarının inşaatını tamamladı ve İstanbul Havalimanı’nda yer alan ilk üs bakım hangarlarını, müşterilerinin hizmetine sundu. Türkiye’nin en büyük hangarları olma özelliğini taşıyan ve 60 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesis ile Türk Hava Yolları, pandemi sonrası dönem için önemli bir projeyi hayata geçirmiş oldu.

Turkish Cargo Çin aşılarını İstanbul aktarmalı Brezilya’ya taşıdı

Dünyanın 127 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo Kasım ayında, Çin’de üretilen Covid-19 aşılarını yaklaşık 17 bin kilometre uçuş mesafesi uzaklıkta olan Brezilya’ya taşıdı. Pekin’den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo’ya ulaştırılan aşılar ile Turkish Cargo aşı taşımalarında güvenilirliğini kanıtladı. 1970’li yıllarda yurt dışına kaçırılan, milattan sonra üçüncü yüzyıla tarihlendirilen ana tanrıça Kybele Heykeli, 60 yıl sonra Turkısh Cargo tarafından ait olduğu topraklar olan Türkiye’ye geri getirildi. 20 Aralık tarihinde, korona virüsün mutasyonuyla İngiltere’de bulaş hızının arttığının bildirilmesinin ardından; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika uçuşları geçici olarak durduruldu. Uçuşların durdurulmasının ardından, İngiltere’nin başkenti Londra’ya tahliye seferleri icra edildi. Özel izin alınarak yapılan TK1971 ve TK1972 seferleri İstanbul-Londra-İstanbul parkurunda gerçekleşti.

Korona virüs aşıları Türkiye’ye getirildi

Turkish Cargo, tüm dünya için güzel günlerin umudu olan Covid-19 aşısını Türkiye’ye taşıdı. Sağlık Bakanlığı’nın Çin’den tedarik ettiği Covid-19 aşılarının (Sinovac) ilk partisi olan 3 milyon doz aşı Pekin-Ankara uçuşuyla 30 Aralık sabahı yurda getirildi.

“Markamıza ve çalışanlarımıza sahip çıktık”

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı 2020 yılı değerlendirmesinde “Sektörün, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıl oldu. Dünyadaki bu büyük milli bayrak taşıyıcılar, devletlerinden yardım paketi alırlarken, diğer yandan da çok ciddi anlamda çalışanlarını işten çıkartmak suretiyle tasarruf etmeye çalıştılar. Biz Türk Hava Yolları olarak bunlardan daha farklı bir biçimde ayrıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda son noktasını koyduğumuz sendikalarla olan süreci tamamlayarak, çalışanlarımızla belli bir ücret indirimi karşılığında çalışanlarımızın ve şirketimizin karşılıklı fedakârlığı ile markamıza ve çalışanlarımıza sahip çıktık. Hiç kimseyi işten çıkarmadan, arkada bırakmadan bu süreci; markamıza, şirketimize, bayrağımıza, birbirimize ve ailemize dört elle sarılarak bu süreçten kuvvetlenerek çıkmak ve fırsatları değerlendirmek anlamında ileriye doğru adımlar atarak çıktık. Ben bu noktada tabi ki bize büyük desteğini sunan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Ulaştırma Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Turizm Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve İçişleri Bakanlığımıza hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Covid-19’dan dolayı kaybettiğimiz çalışanlarımız oldu. Bazı pilot arkadaşlarımızı ve diğer birimlerden arkadaşlarımızı kaybettik. Mesai arkadaşlarıma ve ailelerine baş sağlığı diliyorum, mekânları cennet olsun” diye konuştu.

“Kargoya ağırlık vererek krizi fırsata çevirerek kargoyu dünyada en hızlı büyüten şirket konumuna geldik”

Pandemi sürecince krizi fırsata çevirerek kargo taşımacılığına ağırlık verdiklerini belirten Aycı, “Yeni adımlar atmayı da ihmal etmedik. Gelişmelere süreç içerisinde çok hızlı uyum gösterdik. Yardım paketleri organizasyonları ve tahliye seferleri yapıldı. Örneğin Çin’e 102 ton yardım ve tıbbi malzeme için uçak göndermeyi ihmal etmedik. Devletimizin bu anlamdaki desteğine biz de Türk Hava Yolları olarak katkı sağladık. Bu süreç içerisinde uçaklarımızı ciddi anlamda yere indirmek zorunda kaldık. Dünyadaki diğer hava yolu şirketleri gibi. Yere indirdiğimiz yolcu uçaklarımızın bir kısmını hemen kargo uçağına çevirdik ve kargo taşımacılığına ağırlık vererek krizi fırsata çevirerek kargoyu dünyada en hızlı büyüten şirket konumuna geldik. Aynı zamanda da yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullanan şirketler arasında öncü olduk ve başlatan olduk. Bütün dünyaya yapılan tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarında da devletimizin ve ülkemizin emrinde olduk. Gururla söylüyorum ki, Eurocontrol verilerine göre Avrupa’nın en çok uçan hava yolu şirketi durumundayız. Elbette dünyanın en çok ülkesine uçan, dünyada en fazla uluslararası noktaya hem yolcu hem de kargoda 1 numara olarak uçan hava yolu şirketinin pandemi sürecinde de kendi bölgesinde ve Avrupa’da en çok uçan hava yolu olması da ayrı bir gurur vesilesidir. Tabi ki bu zor günlerde, dünyada da en çok uçan 5’inci şirketi olmayı başardık. Amerika’daki ‘’beş yıldızlı global hava yolu’’ olarak seçilme ve ‘’Avrupa’nın en iyi kargo şirketi’’ ödülünü aldık. Bu zor ve sıkıntılı yılı da Türk Hava Yolları yine başarıyla kapatmayı başardı” ifadelerine yer verdi.

“Avrupalı taşıyıcılar, Türk Hava Yolları’ndan 10 kat daha fazla zarar ettiler”

Turkısh Cargo’nun pandemi sürecinde önemli başarılara imza attığına dikkat çeken İlker Aycı, “Turkish Cargo, bugün de yine önemli bir görevi ifa ediyor. Dünyanın dört bir yanına aşı üreticilerinin aşılarını taşıyor ve bütün dünyanın aşılanmasında, bu hastalığın yenilmesinde, pandemi sürecinin sonlandırılmasında önemli bir görev alıyor. Avrupa’da en çok giderlerini kısan ve en fazla tasarruf sağlayan şirket olmayı da başardık. Giderlerimizi yüzde 53 kısarak bu anlamda Avrupa’daki lider şirket olduk. Üçüncü çeyrek sonu bilançolarımız açıklandığında; Avrupalı taşıyıcılar, Türk Hava Yolları’ndan 10 kat daha fazla zarar ettiler. Zararları bizden çok daha büyük oldu. Türkiye’ye hizmet ihracatında en önemli döviz getirici şirket olarak 1 numarayı alan Türk Hava Yolları ailesi, sorumluluğunu bu alanda da yerine getirmeye devam ediyor. Toplam tüm şirketleriyle 65 bin istihdamla birlikte THY, Türkiye’nin 5 büyük istihdam şirketinden de biri haline geldi. Dünyada aşı ve tıbbi ilaç taşımasında da ilk 3 şirketten birisi THY Kargo’dur. Aşının yayılması ve gelişmesiyle, pandemi sürecinin de yavaş yavaş geriye doğru gideceğini umut ediyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarıma, tüm iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza huzurlarınızda bir kere daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Mutlu bir yıl diliyorum” dedi.