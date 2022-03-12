THY bugün yapılması planlanan 407 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılması planlanan 407 seferini iptal etti.

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak 357, Sabiha Gökçen Havalimanı’dan yapılacak 50 seferi iptal edildi. THY’nin gün boyu iptal ettiği seferlerin toplam sayısı 407 oldu.