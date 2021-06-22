THKD’dan İHA Muhabiri Uslu’ya yapılan saldırıya kınama

Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD), İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan saldırıyı kınadı.

THKD’den ’Bu son olsun’ başlığıyla yapılan açıklamada, "İYİ Partili Lütfi Türkkan’ın çiftliğindeki yıkımı görüntüleyen meslektaşımız İHA Muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumluların cezalandırılacağı süreçte meslektaşımızın yanında olarak olayın takipçisi olacağız" denildi.