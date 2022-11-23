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Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Bursa Valisi Canbolat: "Bursa’mızda da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yoktur"
TGRT Haber Spikeri depreme canlı yayında yakalandı
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi. O anlarda depreme canlı yayında yakalanan TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara’nın yaşadıkları kameralara saniye saniye yansıdı.
Genel 23.11.2022, 08:09
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi. O anlarda depreme canlı yayında yakalanan TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara’nın yaşadıkları kameralara saniye saniye yansıdı.