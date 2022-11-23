TGRT Haber Spikeri depreme canlı yayında yakalandı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi. O anlarda depreme canlı yayında yakalanan TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara’nın yaşadıkları kameralara saniye saniye yansıdı.