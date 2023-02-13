TGF’den depremde hayatını kaybeden ve hala enkaz altında olan gazetecilerle ilgili açıklama

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Nuri Kolaylı, Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde şu ana kadar bölgede yaşayıp görev yapan 16 gazetecinin hayatını kaybettiğini, halen enkaz altında olan gazetecilerin olduğunu söyledi.

Asrın felaketi olarak gösterilen, 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6’lık Kahramanmaraş depreminin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan TGF Başkanı Nuri Kolaylı, depremin etkili olduğu illerde yaşayıp görev yapan 16 gazetecinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kolaylı yaptığı açıklamada, "Depremde şu ana kadar 16 gazeteciyi kaybettik. En büyük kayıp 7 gazeteci ile Adıyaman’da. Halen enkaz altında olan gazeteciler var. Dualarımız onlar için" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın bölgedeki bütün vilayetlerde başka şehirlerdeki müdürlerini görevlendirdiğini aktaran Kolaylı, "Sağ olsunlar onlar da basın ekiplerine yardımcı oluyorlar. Gaziantep’te gazeteci arkadaşlar iletişim müdürlüğünü kullanıyor. Bölgede görevli arkadaşlar sıkıntı yaşadıklarında hemen müdahale ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na da bu hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Basın Ilan Kurumu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mehmet Ergün ve Konya Yenigün Gazetesi Sahibi Mustafa Arslan ile birlikte bölgedeki çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “Deprem bölgesine gerekli yardımı ulaştırmak ve yaraları sarmak en büyük görevimiz. Meslektaşlarımız, kurtarma ve yardım ekipleriyle birlikte fedakarca görev yapıyor. Biz de tüm olanaklarımızla yanlarındayız. Deprem felaketini yardımlaşma bilinciyle, daha büyük acılar yaşamadan atlatmak ümidiyle tüm milletimize başsağlığı diliyorum" diye konuştu

Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri ve şehirleri şöyle:

Ayşe Figen Arlı (İskenderun Ses), Aziz Çevlik (Manşet/Kahramanmaraş), Burak Alkuş (Adıyaman Ses), Burak Milli (AA / Hatay), Gökhan Aklan (Hatay), Hidayet Özdemir (Gazeteci-Yazar/Adıyaman), İskender Korkut (Mercan TV/Adıyaman), İzzet Nazlı (DHA/Hatay), Kemal Öner (Adıyaman Telgraf), Meltem Özgen (TV sunucu/Adana), Muhammed Akan (Adıyaman Haber) Mustafa Yüzbaşıoğlu (Bugün/Kahramanmaraş), Neşet Alkan (Haber Ekspres/Hatay), Ruhi Akan (Jet Haber/Adıyaman), Yunus Emre Doğan (Mercan TV/Adıyaman), Erhan Yılmaz (Hatay/23 Temmuz Gazetesi).