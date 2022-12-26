TFF Fair Play ödülleri gerçekleştirilen tören ile sahiplerini buldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun(TFF), Fair-play’in yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği sezonun ikinci Fair-Play/Adil Oyun Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Törende, 5 farklı kategoride ödüle layık görülen isimlere ödülleri takdim edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından Fair-Play/Adil Oyun Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Riva’da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende, belirlenen 5 kategoride ödüle layık görülen isimlere ödülleri takdim edildi. Takım ödülü Trabzonspor, Teknik Direktör ödülü Rıza Çalımbay, Futbolcu ödülü Onur Bulut, Başkan/Yönetici ödülü Faruk Koca ve Taraftar ödülü Antalyaspor’a verildi.

Para ödülleri Bartın’da hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışlandı

Takım ödülünü alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör ödülünü Rıza Çalımbay, Başkan/Yönetici ödülünü Faruk Koca ve taraftar ödülünü alan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, aldıkları para ödüllerini Bartın’da hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise federasyon olarak 550 bin lira bağışlayacaklarını açıkladı.

“TFF olarak güzel duyguları arttırmayı amaçlıyoruz”

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Futbolcular, taraftarlar, teknik insanlar, kulüp başkanları, yöneticiler ve daha saymakla bitiremeyeceğim kadar var. İkna edici iletişim, var olan tutumun şiddetini arttırır. İşte biz tam da bu sebeple Fair Play komitemizi kurarak ödüller vermeye başladık. Bizim insanımız hoşgörülüdür, misafirperverdir, saygılıdır. Düşene mutlaka yardım eli uzatır. Biz de içimizde zaten var olan tüm bu güzel duyguların şiddetini arttırmayı ve yaygınlaştırmayı TFF olarak amaçlıyoruz.” dedi.

“Bu acıların unutulmaması lazım”

Takım ödülünü alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bizim maden işçilerimizle olan gönül bağımız yıllar öncesine dayanıyor. 35- 40 sene önce Ereğli’de bir kömür işçimiz eldivenlerini kalecimiz Şenol Güneş’e maçta giymesi için yolluyor. Ve o eldivenler bizim müzemizde bir köşede sergileniyor. Yıllar sonra tabi böyle bir acıyı yaşamak bu acının bir neticesi olarak bu gönül bağının devam etmesi düşüncesiyle yönetim kurulumuzun, büyük ölçüde bizim sosyal sorumluluk projelerini takip eden, onlarla alakalı çalışmalar ve projeler üreten ekibimizin çalışmasının bir sonucu. Anlamlı oldu ama nereden baksanız aradan 2 ay geçti, bu acı unutuldu. Bu acıların unutulmaması lazım” şeklinde konuştu.