Tez-Koop İş Sendikası üyeleri, Mersin Üniversitesi yönetimini protesto etti

Mersin’de Tez-Koop İş Sendikası üyeleri, Mersin Üniversitesi (MEÜ) yönetimini protesto ederek, ekonomik ve sosyal haklarının geriye götürülmek istendiğini, sendikadan istifa ettirilmeye çalışıldıklarını iddia etti. Sloganlar atarak tepkilerini dile getiren işçiler, toplu iş sözleşmesinden elde edilen haklarının uygulanmasını istedi.

Mersin Üniversitesi’nde çalışan Tez-Koop İş Sendikası üyeleri, kendilerine haksızlık yapıldığını iddia ederek, üniversite yönetimini protesto etti. Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Özgür Çocuk Parkında bir araya gelen işçiler, sloganlar atarak, tepkilerini dile getirdiler. Burada işçiler adına açıklama yapan sendika Genel Sekreteri Çağdaş Duyar, Mersin Üniversitesi’nde üyelerinin baskı ve tehditlerle sendikadan istifaya zorlandığını iddia etti. MEÜ Genel Sekreterliğinin toplu iş sözleşmesinden elde ettikleri ekonomik ve sosyal hakları geriye götürmek istediğini savunan Duyar, "Yasal olmayan dayatmalardan sonuç alamaması üzerine, üyelerimizi sendikamızdan istifa ettirmeye çalışmaktadır. Bunun için MEÜ Genel Sekreterliği tarafından hem geniş katılımlı toplantılar hem de tek tek görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu tutum sendikal hak ve örgütlüklere açık aykırılık oluşturmaktadır. Belirtmek gerekir ki bu tutum yasa dışıdır ve aynı zamanda suçtur. Nedeni ne olursa olsun sendikamız üyelerine dolaylı yada dolaysız baskı yapılamaz, zorlanamaz. Bilindiği üzere toplu iş sözleşmesi ile kazanılmış bir hakkın ek protokol ile geriye götürülmesi yada tamamen ortadan kaldırılması ne 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun nede 4857 sayılı İş Kanunu’nun felsefesine uymamaktadır" dedi.

"Toplu iş sözleşmesindeki tüm hükümler koşulsuz biçimde uygulanmalıdır"

Üniversitenin toplu iş sözleşmesindeki tüm hükümlere koşulsuz biçimde uymak zorunda olduğunu belirten Duyar, "Belirtmek gerekir ki Bakanlıkça toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün yayımlanmasındaki amaç, kamu kesiminde imzalanan toplu iş sözleşmelerindeki düşük kalan sözleşme maddelerinin belirli bir seviyeye çıkarılması istemidir. Uygulamada da tüm kamu kurumları, kamu çerçeve protokolünde düzenlenmiş maddelerin üzerinde olan hükümleri aynen uygulayarak, altında kalan maddeleri ise kamu çerçeve protokolüne uyumlu hale getirmiştir. MEÜ’de yaşanan tüm yasa dışı anti sendikal saldırıları şiddetle kınıyor, yasal haklarımızı sonun kadar kullanmakta kararlı olduğumuzu vurgulamayı sendikal sorumluluğumuz anlamında bir görev sayıyoruz" diye konuştu.