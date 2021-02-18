Texas’ta donmak üzere olan 3 bin 500’den fazla deniz kaplumbağası kurtarıldı

ABD’nin Texas eyaletinde etkisini sürdüren kış fırtınası nedeniyle donma tehlikesi altında bulunan 3 bin 500’den fazla deniz kaplumbağası kurtarılarak koruma altına alındı.

ABD’nin en kalabalık ikinci eyaleti Texas, kış fırtınası ile mücadele ediyor. Eyalet genelinde milyonlarca kişi elektriksiz ve susuz kalırken, hayvanlar da sert hava koşulları nedeniyle donma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Tatil beldesi South Padre Island’da donma tehlikesi bulunan binlerce deniz kaplumbağası gönüllülerin çabalarıyla South Padre Island Kongre Merkezine ve diğer tesislere taşınarak kurtarıldı. Merkez yetkilisi Ed Caum, birkaç gündür devam eden kurtarma operasyonlarında şu ana kadar 3 bin 500’den fazla deniz kaplumbağasının kurtarıldığını belirterek bazılarının ölüm tehlikesinin bulunduğunu vurguladı. Farklı bir soğuk hava dalgasının bölgeye yaklaştığına dikkat çeken Caum, deniz kaplumbağalarını suyla ne zaman buluşabileceklerini bilmediklerini ifade etti. Caum, "Mümkün olduğu kadar çok sayıda kaplumbağayı kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan, Teksas eyaletinde kış fırtınası nedeniyle şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti.